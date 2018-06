La bataille sur la mutation du cœur d’Yverdon en six questions

On ne change pas le visage de la deuxième ville du canton impunément. Attendu depuis Hérode, le projet de parking souterrain à la place d’Armes, qui doit enfin permettre de remplacer par un vaste parc vert la sinistre surface bitumeuse du cœur de la ville, a été l’objet d’un énième échange d’amabilités entre la droite et la minorité de gauche jeudi soir au Conseil communal.

Pourquoi diable? En deux mots, le camp rose-vert, autrefois aux commandes du projet, tente d’influencer et d’impacter le plus possible le projet yverdonnois de ce début de siècle, et ce, avant que le préavis, encore en affinage, n’arrive devant un plénum plus enclin à défendre son projet phare qu’à le négocier. La gauche demandait des études, de la place pour la mobilité douce, des mesures de limitation du trafic, etc. Bref. Un débat majeur qui va nécessairement avoir lieu un jour ou l’autre. Et les questions sur lesquelles les élus vont batailler ferme, les voici.

1. Est-ce qu’un parking de 1000 places, c’est trop?

La gauche dira évidemment que oui. Aux commandes en 2014, la Verte Marianne Savary plaidait pour un minimum de 550 places souterraines, en sachant qu’il y en a 450 en surface sur la place actuelle: une volonté de ne pas engendrer plus de trafic au centre. Depuis, le PLR tient le volant. Résultat: aujourd’hui, la majorité parle de 1000 places pour l’horizon 2022 (à titre de comparaison, il y en a 1190 à la Riponne au cœur de Lausanne) à l’issue des tractations avec le groupe Amag qui empoche la superficie pour les 70 prochaines années. «On considère que 1000 places, ce n’est pas téméraire, réagit la municipale Gloria Capt (PLR), sachant qu’à l’époque le front de gare était balbutiant. Aujourd’hui on veut dynamiser le centre, créer un complexe avec centre commercial, boutiques, cinémas, la bibliothèque et le musée de la mode.»

2. Combien ça va coûter?

Le montant total est secret-défense, et ce n’est pas pour rien. Nul doute que gonfler ou minimiser la douloureuse fera partie des méthodes des deux camps. Ce qu’on sait: le groupe Amag et la Ville cofinancent le parking souterrain en soi pour respectivement 52,5 et 2,5 millions de francs, ce à quoi s’ajoutent 19 millions sur lesquels Yverdon tablait, en 2017, pour la surface et les aménagements. Seulement voilà, il y a depuis eu des réévaluations. Selon nos informations, il faut compter avec le déplacement de 30'000 fils de fibres optiques qui passent sous la place. Un travail d’orfèvre pas cadeau. Pour l’heure, Swisscom étudie l’ouvrage et les conditions dont les détails seront transmis en juin à la Ville. En théorie, les frais sont pour l’opérateur. À moins que, notamment, les délais doivent être raccourcis. S’y ajoutent des provisions pour le traitement du sol (ancienne place militaire, la surface a révélé des zones de pollution l’an dernier), ainsi que pour l’archéologie: le terrain étant en zone sensible. À voir aussi si l’entier des réaménagements du périmètre élargi a été inclus. Pour l’instant le chiffrage, évolutif, est en cours, indique la Ville qui se veut toutefois rassurante.

3. Combien pour une heure?

Alors là, il y a des chiffres. Garer son bolide dans l’infrastructure reviendra, en moyenne, à 2 fr. l’heure (contre 1 fr. 50 actuellement). Les tarifs ont été stipulés dans l’appel d’offres de 2016. Compter aussi 200 francs l’abonnement général, 150 pour les travailleurs, et 50 pour les résidents. Des places réservées aux privés figuraient dans les promesses initiales. Le nombre d’abonnements est par contre encore inconnu.

4. Combien de places vont disparaître?

Sujet délicat. La rentabilité du partenariat repose sur son remplissage et donc par des suppressions de places existantes dans le périmètre. Mille places vont être créées en sous-sol, mais 795 doivent disparaître selon la Ville. En sachant que les 450 de la place actuelle sont déjà condamnées, il en reste donc 345 à supprimer ailleurs. Sont concernées notamment l’avenue des Remparts et la place de l’Ancien-Stand. Mais pas que. En 2016, «24 heures» révélait que des études de la Ville visaient également à supprimer des rectangles ailleurs: aux Casernes, au Château, à la rue de la Plaine et du Valentin notamment.

5. Y aura-t-il des bouchons?

Absolument pas, selon l’équipe en place. «Ce n’est pas ce qu’indiquent les études globales (ndlr: en 2012, on parlait d’une hausse de 500 véhicules/jour sur la rue des Remparts entre 2008 et 2020) ou les études détaillées qui sont en cours, assure Gloria Capt. Les entrées sont conçues pour l’éviter et on ne parle pas d’un passage de 1000 voitures d’un coup: il y aura des pendulaires, du passage, de la mobilité douce…» En face, on en doute. «On amène tout le monde au même endroit. Aux heures de pointe, ce sera sympa», ironise le socialiste Stéphane Ballet.

6. Y aura-t-il des effets sur le reste de la ville?

C’est le cheval de bataille de l’opposition. Pour elle, le parking se goupille mal avec le développement d’Y-Parc, qui part pour accueillir KinderCity, avec son cortège de commerces, de cinémas et de places de parc. «Est-ce qu’Yverdon a la taille critique pour ces deux pôles? Pas sûr. Et est-ce qu’on pourra influencer ces deux projets et éviter que les gens aillent de Chamard à Y-Parc par l’autoroute et non par le centre? On court un risque majeur», assène Stéphane Balet, ancien candidat à l’Exécutif. La municipale Gloria Capt soupire. «Ce ne sont pas les mêmes projets et les mêmes objectifs. Mais on y est évidemment attentifs. On a tous intérêt à ce que le développement soit complémentaire et que ça fonctionne pour Yverdon.» (24 heures)