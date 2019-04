La boursière ne piquait pas dans la caisse

L’ancienne secrétaire et boursière de Cheiry, dans la Broye fribourgeoise, a commis d’importantes erreurs dans la tenue de la comptabilité. Pas suffisamment graves, toutefois, pour que ses agissements relèvent du pénal. Ce sont en substance les conclusions du procureur général adjoint Raphaël Bourquin, qui a classé la procédure ouverte par la Commune contre son ancienne employée.

Elle était accusée d’avoir soutiré de l’argent lors d’opérations en lien avec la recharge des cartes de déchetterie en 2016 et 2017. Le montant d’abord calculé à 11'091 francs avait été ramené à 9417 francs. L’enquête n’a pas permis d’établir si les sommes avancées par l’Exécutif étaient le fait d’erreurs ou d’oublis de comptabilisation ou s’il s’agissait de soustractions dans la caisse. En outre, le défaut de surveillance et de vérification des comptes et de la caisse a rendu impossible la détermination exacte du montant. L’ancienne collaboratrice a par conséquent été lavée des soupçons d’appropriation illégitime, d’abus de confiance, de vol et de gestion déloyale qui pesaient sur elle.

Dans le collimateur du préfet

Au vu des erreurs commises, le Ministère public a ramené à moins de 4000 francs les 8300 francs d’indemnité réclamée pour ses frais d’avocat et à 600 francs l’indemnité pour le dommage subi. Et il a refusé de lui octroyer la somme qu’elle demandait pour le tort moral subi.

Cheiry occupe décidément bien les autorités cantonales. En novembre, le préfet Nicolas Kilchoer avait livré les conclusions de l’enquête administrative dirigée contre le village. Le fonctionnement de son administration et de son Exécutif était dans le collimateur de l’État. Entre 2012 et 2018, treize conseillers communaux (les municipaux pour parler vaudois) et cinq collaborateurs communaux – dont la boursière – avaient donné leur sac. Divers manquements et certaines légèretés dans la conduite des dossiers ayant été découverts, le syndic aurait dû être averti et se serait vu retirer sa fonction. Mais il avait démissionné un mois avant l’annonce de la sanction. (24 heures)