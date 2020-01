La cheffe des soupes solidaires yverdonnoises va rendre son tablier

Il y a d’abord «son sourire qui dévoile ses dents du bonheur». Il y a ensuite son rire sonore «qui la caractérise tant» puis «sa qualité d’écoute hors norme», décrivent certains de ses compagnons qui la suivent dans la plupart de ses engagements associatifs. Joëlle Saffore, présidente et cofondatrice des Soupes d’ici et d’ailleurs, retrouve avec malice la chapiteau de la gare d’Yverdon, vendredi matin. Depuis dix ans maintenant, son équipe s’y dresse derrière des casseroles fumantes chaque soir de décembre, «sauf le dimanche», pour servir un repas chaud et créer du lien avec les personnes qui en manifestent le besoin, qu’elles soient démunies ou non. Exception faite en 2019, où des travaux ont contraint l’association qui chapeaute les soupes populaires de la cité thermale à se déplacer à la promenade Auguste-Fallet. Peu importe. Le territoire des marmites débordantes de légumes mixés et de ceux qui les dégustent dans des instants de bonheur sans chichi se situe à la gare et nulle part ailleurs. Le départ de la cheffe des fourneaux solidaires, qui a tout fait pour développer la recette de l’action d’entraide au fil des ans n’y changera rien.

«Je lâcherai la présidence de l’association lors de l’assemblée de ce printemps, confie Joëlle Saffore. Tous les membres le savent déjà. Je trouve important de céder sa place quand on a été en poste plusieurs années, pour que les idées et les projets puissent évoluer.» Car si les Soupes d’ici et d’ailleurs sont officiellement une association depuis 2015, la bande de bénévoles s’active depuis une décennie pour sustenter les estomacs vides et pour réchauffer les cœurs congelés par les épreuves parfois douloureuses de la vie. Pour mémoire, la distribution des 120 litres de soupe par soir a été lancée en 2010 par le Service jeunesse et cohésion sociale de la Ville d’Yverdon ainsi que par l’Arcadie (une institution spécialisée en alcoologie) et a rapidement pris de l’ampleur. «J’étais employée par l’Arcadie quand je me suis retrouvée – un peu malgré moi – derrière une casserole lors de la première édition, se souvient la présidente démissionnaire, domiciliée à Essertines-sur-Yverdon. J’ai tout de suite trouvé cette initiative fantastique et j’ai décidé de tout faire pour la pérenniser.»

Être accepté sur le terrain

Aujourd’hui entourées par une quarantaine d’associations et soutenues par de nombreuses fondations et institutions, les Soupes d’ici et d’ailleurs peuvent s’appuyer sur un vivier de plusieurs centaines de sympathisants. Il n’en a pas toujours été ainsi, même si l’opération à d’emblée suscité l’enthousiasme autour d’elle. «Il nous a fallu faire notre place et être acceptés sur le terrain, reprend Joëlle Saffore. La gare était occupée par des étudiants et des apprentis qui venaient boire des bières, par des marginaux et des SDF et aussi par des dealers. Nous sommes venus à leur rencontre pour leur dire que tous étaient bienvenus sous le chapiteau, à condition que personne ne consomme d’alcool ou de drogue, ne soit violent ou ne sorte de l’argent. Ces règles ont été très vite intégrées.»

Si quelques tensions ont été remarquées par cette femme de 54 ans durant ses dix ans de bons et loyaux services, toutes les rencontres nouées lors de ces repas partagé étaient précieuses. «Il est déjà arrivé que quelqu’un vienne provoquer avec un litron de rouge à la main, reprend-elle. Cela reste très rare. Ma plus grande victoire, c’est quand une personne solitaire, qui reste d’ordinaire en retrait, finit par se mélanger aux autres. Comment on y parvient? Il faut prêter une oreille attentive aux personnes qui viennent vers vous, même si elles paraissent hostiles à toute forme d’échange.»