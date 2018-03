La compagne du Vaudois radicalisé a été expulsée

Tolérance zéro en matière de terrorisme. La police fédérale (FedPol) a renvoyé, ce mercredi, dans son pays d’origine la Colombienne soupçonnée de terrorisme islamiste. La jeune femme, née en 1994, vivait depuis dix-sept ans en Suisse. Elle a grandi à Lausanne et était au bénéfice d’un permis B. Elle est expulsée à titre préventif et de manière définitive.

Elle était en prison depuis le 7 novembre 2017, date de son arrestation dans le cadre d’une opération antiterroriste menée dans le canton de Neuchâtel. Le même jour en France, son compagnon avait été interpellé, avec huit autres personnes. Il est soupçonné d’avoir animé un réseau islamiste sur le réseau social Telegram.

FedPol a confirmé l’expulsion de la Colombienne à notre journal. Dans son ordonnance, que nous avons pu consulter, l’autorité précise que cette décision est «raisonnable» et «nécessaire». Au préalable, la police fédérale a consulté le Service de renseignement de la Confédération. Les deux offices estiment que, de par ses liens supposés avec l’extrémisme religieux, la jeune femme est considérée comme «une islamiste salafiste radicalisée» qui représente «un danger pour la sécurité du pays». Ordonné le 5 février, le renvoi ne pouvait pas être soumis à un effet suspensif et devait être appliqué dans les plus brefs délais.

La jeune femme et son compagnon vivaient en couple. Ils ont deux garçons en bas âge. Ces enfants, nés en 2014 et 2017, n’ont pas accompagné leur mère. Pour l’instant, ils sont sous la responsabilité du Service vaudois de protection de la jeunesse (SPJ), qui a requis le retrait de l’autorité parentale par mesure d’extrême urgence. Une tutelle pourrait être mise sur pied.

Les deux garçons pourraient à terme rejoindre la maman en Amérique du Sud. Dans ce but, le SPJ veut mettre en place une collaboration avec les services sociaux colombiens. Le moment venu, la maman devra prouver toutefois qu’elle est capable de s’en occuper et que son nouveau cadre de vie le permet. FedPol considère que la Colombienne, qui a quitté son pays à l’âge de 6 ans, s’intégrera facilement dans son pays d’origine. Tout comme ses enfants nés en Suisse.

La jeune femme suit désormais l’évolution de son dossier pénal en Suisse depuis l’étranger. Ce renvoi administratif n’annule pas, en effet, l’enquête menée contre elle. Le Ministère public de la Confédération l’accuse d’avoir soutenu de diverses manières les actions et les thèses de l’État islamique. Elle aurait explicitement évoqué, durant plusieurs mois, avec son compagnon, des menaces d’attentat djihadiste en Suisse: contre une voie de chemin de fer, une boîte de nuit à Lausanne, des églises.

L’intéressée a déclaré qu’il s’agissait de «paroles en l’air» et qu’elle a «mis un terme à la religion». Ce que confirme son avocat, Nicolas Bornand, qui dit vouloir continuer à défendre ses intérêts depuis la Suisse. La famille de la jeune femme se désespère. Depuis le jour de l’arrestation, elle a très peu de contact avec l’expulsée et plus aucun avec les deux enfants.

