La décharge Orlatti de Cheyres enflamme la commune d’Estavayer

«À quand la fin de la culture du secret au sein du Conseil communal?» «Pour moi, la confiance est rompue» ou encore «Comment une telle erreur est-elle possible?». Les délégués du groupe Murist au sein du Conseil général de la nouvelle commune fusionnée d’Estavayer n’ont pas été tendres avec leur Exécutif, mardi soir, au sujet de la décharge de matériaux de type A que le groupe Orlatti envisage de mettre à l’enquête au lieu-dit Haut-Carro, dans la commune de Cheyres-Châbles.

Il faut dire que la bourde commise par le Conseil communal pourrait être lourde de conséquences pour les habitants des villages de Murist et La Vounaise, là où devraient transiter la plupart des 27 camions qui desserviront chaque jour le site. «Contrairement à ce qui avait été annoncé devant ce Conseil général et lors d’une séance d’information à Murist, la convention en vue du paiement d’une taxe de 50 centimes par mètre cube de terre transporté a déjà été signée il y a plusieurs mois», avait communiqué le vice-syndic Éric Chassot en début de séance. Il ajoutait toutefois qu’en 2015, l’ancienne commune de Murist avait donné son accord au dossier pour autant que les camions ne transitent pas par La Vounaise, un élément qui pourrait permettre de rediscuter avec le groupe vaudois.

Dans les divers, tous les groupes ont pris la parole pour soutenir les populations concernées, dont plusieurs représentants suivaient les débats. L’option d’un vote de principe pour soutenir leurs démarches a ainsi été évoquée, entraînant une suspension de séance de la présidente Christine Duc. Finalement, les élus ont opté pour l’organisation d’une séance extraordinaire du Conseil général, une fois la mise à l’enquête déposée. «En 2017 déjà, cette enquête semblait imminente et même si nous avions pu consulter la demande préalable, nous n’avions pas le droit d’en parler avant. Pour le reste, on n’a pas plus d’informations ni de pouvoir que vous», a conclu Éric Chassot, rappelant que l’Exécutif est là pour défendre sa population. «On a quand même de la peine à l’avaler. Le 1er avril, c’était hier», pestait un habitant au moment de quitter la salle.

Mardi, les élus ont validé un crédit d’étude complémentaire de 76'000 francs pour permettre de financer la sécurisation de la route cantonale en traversée de Murist et La Vounaise. Les travaux devraient notamment pouvoir être financés par le demi-million de francs négocié avec Orlatti! (24 Heures)