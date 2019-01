La dernière épicerie de Concise est en danger

«C’est une véritable catastrophe pour moi de ne plus pouvoir travailler dans mon magasin, confie Sonia Bühler, la patronne de l’Épicerie de Concise. Je suis contrainte de rester au repos complet pendant encore plusieurs mois.» Atteinte dans sa santé, la commerçante n’a eu d’autres choix que de quitter, le cœur gros, son comptoir. «Je souffrais physiquement depuis quelque temps, précise-t-elle. Alors que j’étais ouverte tous les jours, j’ai dû restreindre les horaires.» Le magasin reste néanmoins ouvert six jours sur sept, grâce à une employée et à des bénévoles qui font les courses, notamment.

Car si la patronne assure que les clients ne manquent pas, payer une vendeuse sans pouvoir elle-même travailler est une situation intenable. «Financièrement, cela ne peut pas durer. J’ai donc pris rendez-vous cette semaine avec une agence pour voir si mon bien est vendable. J’aimerais absolument qu’un repreneur se manifeste. Le village de Concise et la région ont besoin d’un commerce de proximité.»

Au courant de la nouvelle, deux clients de Saint-Aubin (NE) tiennent à alerter la population. «C’est la dernière épicerie de la commune. Si elle ferme, ce n’est pas qu’un commerce qui disparaît: c’est l’esprit de village qui est menacé. Le magasin est aussi un centre où les habitants de la région se rencontrent, discutent et apprennent à se connaître.»

En effet, Sonia Bühler ne s’est jamais contentée de remplir ses étals de produits en tout genre. Elle a organisé à de nombreuses reprises des dégustations ainsi qu’un marché des artisans. «Je tenais à mettre en avant des producteurs locaux, assure la patronne, la gorge nouée. Je voulais promouvoir une région et défendre un terroir. J’espère qu’il en sera de même pour la personne qui me succédera, si j’arrive à trouver quelqu’un.»

Selon le couple de clients, la population locale devrait dorénavant davantage s’investir pour préserver les commerces de proximité. «Les gens qui viennent juste acheter 1 kilo de sucre quand ils n’en ont plus dans leurs placards ne permettent pas à ce type de structure de garder la tête hors de l’eau, c’est une certitude.» Cet avis est confirmé par Sonia Bühler: «Il y a les gens qui viennent uniquement pour du dépannage, ce qui est déjà appréciable, et d’autres pour faire leurs courses. Toutefois, si nous n’avions que les premiers, nous ne pourrions pas vivre.» Elle ajoute: «On me reproche souvent d’être plus chère que les grandes surfaces. Déjà, ce n’est pas vrai pour tous les produits. Et mon service n’a rien à voir. Il faut que tout le monde le comprenne.» (24 heures)