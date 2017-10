La dernière vente des Meubles du Vieux Battoir

C’en est fini des Meubles du Vieux Battoir de Mathod. Cette entreprise atypique, au sommet de sa gloire à l’orée des années 2000 avec des dizaines d’employés, de véhicules de transport et de succursales partout en Suisse, vient de mettre la clé sous le paillasson de l’ancien battoir de Mathod, son dernier siège.

Au village, c’est un bout d’histoire locale qui se tourne. «C’est une de nos entreprises qui s’en va. Ce vieux battoir, on aurait bien voulu le racheter pour en faire une salle communale. Trop tard. Il sera vraisemblablement rasé par son nouveau propriétaire. Ce sera pour des appartements», raconte la syndique, Eliane Piguet, revenant sur une information de L’Omnibus.

Dans les faits, il y a longtemps que l’empire de Daniel Bettex, aujourd’hui septuagénaire et atteint dans sa santé, a perdu de sa superbe. Il reste de multiples inscriptions au Registre du commerce, toutes éteintes ou en sursis, la plupart au nom de son épouse. Des entités qui racontent un peu l’épopée de cet ancien marchand de bétail du Gros-de-Vaud, né avec la bosse du commerce: on trouve des sociétés de transport, de meubles évidemment, de tapis, de vins, de marchandises… Les camions noirs au liseré d’or, souvent stationnés bien en vue, faisaient presque partie du paysage romand.

Daniel Bettex organise ses premières ventes à la fin des années 1970. Il sait repérer les bonnes affaires, racheter des stocks en liquidation, aller négocier sans pitié ses meubles et marchandises en Italie et en Europe de l’Est. «Les collègues valaisans le voyaient passer le Saint-Bernard avec des remorques chargées de salons en cuir. Ils devenaient fous», sourit un ancien concurrent. Tous dépeignent un commerçant à l’ancienne, en marge d’une profession dont il cassait les codes: ventes en week-end, achats systématiquement en cash et en poignée de main. L’homme se targuait d’ailleurs d’avoir toujours des liasses de billets en poche, au cas où. En 2007, deux inconnus lui auraient d’ailleurs arraché 231 000 fr. à l’entrée du centre de dialyse du CHUV.

«C’est resté un marchand de bétail, ajoute un ancien vendeur. Chaque semaine, il débarquait dans un village avec sa société Faille-Hit, dans des locaux, sous une tente, et il cassait les prix. Les gens adoraient ça. Bon, il avait aussi des meubles Louis XIII qu’il vendait à un prix correct.» Le succès des Meubles du Battoir, c’était aussi le style rustique dont l’entreprise ne s’est pas vraiment détachée. Des canapés avec plus de boutons que de cuir, des armoires foncées et vernies aux portes massives, des pieds larges et de la ferronnerie sombre. Une époque. (24 heures)