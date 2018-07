La directrice des musée et site romains d'Avenches s’en ira fin 2018

«À 57 ans, je ressens le besoin de lever un peu le pied, dans le but de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et loisirs. Ce nouveau poste étant à mi-temps, il me permettra d’atteindre cet objectif.» Directrice des Site et Musée romains d’Avenches (SMRA) depuis le 1er août 2010, Marie-France Meylan-Krause quittera cette activité le 31 décembre 2018, quand elle deviendra directrice du Musée Bible + Orient à l’Université de Fribourg.

«En poursuivant une politique attractive d’expositions sur ce site archéologique d’importance nationale, elle a contribué à sa renommée et à sa mise en valeur», a communiqué le Canton de Vaud, lundi, au moment d’annoncer ce départ. Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) mettra dès que possible au concours le poste de direction du SMRA, pour lequel le Conseil d’État conduit une réflexion, de concert avec la Ville d’Avenches, en vue du développement du site.

«Dans ce sens, ce n’est finalement pas plus mal de partir maintenant, dans un relatif temps mort, plutôt que de me lancer dans un défi que je n’aurais de toute manière pas pu mener à terme», conclut la future ex-directrice. (24 heures)