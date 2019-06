La droite gifle une gauche va-t-en-guerre à Yverdon

L’entente de convenance a vécu. Et bien vécu. Trois mois après l’arrangement passé entre le PLR et le PS sur le mode «Vous soutenez notre parking souterrain, on appuiera votre demande pour des places d’UAPE», les fronts gauche-droite sont bel et bien de nouveau tendus au sein du Conseil communal d’Yverdon. Et les Verts, dindons de la farce fâchés à la fin de l’hiver, ont retrouvé leurs «historiques» alliés à la rose dans les vieilles pierres de l’Aula Magna du château d’Yverdon, où les élus siégeaient pour la première fois avec un nouvel équipement de travail: tables, micros et boutons-poussois pour le vote.

Quatre heures et une minute durant (!), la gauche a tenté d’ébranler l’ordre établi. Elle a réclamé une non-entrée en matière sur deux des trois préavis soumis aux débats: un crédit d’étude de 500 000 francs pour la rénovation du complexe Sports 5 et une demande d’autorisation de vente à hauteur de 3,1 millions de francs pour la Ferme des Cygnes et son terrain. Et elle s’est fermement opposée au troisième objet en discussion, soit la demande de crédit d’investissement de 8 millions pour la rénovation et l’agrandissement du stade Municipal. Non pas sur le fond, mais sur la forme, a expliqué en substance Céline Ehrwein, cheffe du groupe des Verts.

Car dans les trois cas PS et Verts comprennent dans les grandes lignes la volonté municipale. Pour Sports 5, «les éléments présentés donnent vraiment envie, on parle même de la création, enfin ai-je envie de dire, de logements pour étudiants», dixit Céline Ehrwein. Pour ce qui est du stade, cette dernière a souligné la nécessité de rénover une infrastructure importante pour la vie sportive des Yverdonnois. Enfin, le socialiste Julien Wicki a assuré que tous se retrouvent sur l’urgence de la rénovation à entreprendre pour la Ferme des Cygnes. La Ville n’ayant pas les moyens de les assumer, il semble donc légitime de chercher une solution extérieure pour sauvegarder une part du patrimoine communal.

La charrue avant les bœufs

En revanche, la gauche a l’impression que la Municipalité met la charrue avant les bœufs pour le projet de Sports 5, dont «le choix du promoteur semble avoir été fait avant même l’étude de faisabilité». Pour le stade, alors qu’elle conteste le fait qu’aucun appel d’offres n’ait eu lieu, elle s’insurge du peu d’apport financier du partenaire (le même que pour le complexe culturo-sportif, soit le président d’Yverdon Sport) en regard du droit de jouissance exclusif obtenu en retour. Quant au projet touchant à la ferme, Julien Wicki ne voit pas comment il pourra répondre au souhait de la Municipalité de favoriser un projet qui apporte une prépondérance à des objectifs sociaux.

La droite, elle, a logiquement défendu les positions de «sa» Municipalité en qui elle a pleine confiance, a-t-elle répété plusieurs fois. «On a entendu les craintes du groupe socialiste et de celui des Verts, a ainsi rétorqué Maximilien Bernhard au sujet de la vente de cette vénérable bâtisse. Mais le PLR soutiendra ce projet car nous estimons qu’il permet de réaliser une belle opération qui peut tout à fait valoriser le patrimoine communal.»

Faisant front commun, forts de leur majorité (42 contre 35 jeudi soir), ils ont non seulement balayé les demandes de non-entrée en matière, mais aussi fait passer les trois objets, alors que le syndic Jean-Daniel Carrard tentait de calmer le jeu: «La tension gauche-droite que je sens au sein du Conseil, je peux vous assurer qu’on ne l’a jamais eue à la Municipalité.» Et, prenant pour exemple le projet de Sports 5, il a martelé que les membres de l’Exécutif l’avaient vraiment «construit ensemble». Une remarque qui n’a pas fait ciller les autres municipaux. (24 heures)