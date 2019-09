La flamme des JOJ réunit les enfants de quatre écoles

Ce ne sera pas la véritable flamme des Jeux olympiques de la jeunesse 2020 à Lausanne, mais la torche allumée lundi à Cudrefin par des écoliers broyards a de l’allure. Il y a quinze ans, cette torche annonçait la prochaine organisation des Jeux olympiques d’été à Athènes. Portée à l’époque par un Broyard, elle a été cette fois rallumée par Philippe Vidmer, directeur de l’établissement primaire d’Avenches et environs, dans les mains de la petite Lola, qui l’a ensuite présentée à tous ses camarades du collège local, soit quelque 160 élèves.

Au total, ce sont près de 2000 enfants de 1P à 4P de toute la Broye vaudoise qui feront défiler cette flamme dans le cadre d’un relais inédit, organisé par les quatre établissements régionaux, soit avec ceux de Payerne, Granges-Marnand et Moudon-Lucens. «Notre idée de base était de créer des événements pour l’établissement de Payerne, puis nous avons pensé à contacter aussi nos voisins. Un moment, nous envisagions même d’y intégrer ceux de la Broye fribourgeoise», explique Christian Chevalier, directeur de Payerne.

Le clin d’œil intercantonal sera toutefois bien de la partie puisque, après son trajet dans les classes de chaque établissement, la torche broyarde sera transmise en terres fribourgeoises. Ce sera le cas le 24 septembre à Dompierre, entre Avenches et Payerne, puis le 8 novembre à Fétigny en chemin vers Granges et enfin le 21 novembre à Villeneuve, quand elle prendra la route de Lucens. «Pour nos conseils de direction et nos enseignants membres des groupes de travail mis en place, il est intéressant de collaborer avec de nouveaux partenaires», précise Éric Novello, directeur de Moudons-Lucens.

Car outre la flamme pour les 1P à 4P, les 5-6P s’affronteront par classes sur un parcours d’agilité chronométré, concocté par le Service de l’éducation physique et du sport. À la clé, les meilleurs disputeront une finale régionale en novembre à Moudon, puis la finale cantonale à la patinoire de Malley, en janvier 2020. «Pour les quelque 1000 élèves de 7-8P, un Olympic Day, soit un parcours du combattant de style «Mud Day», sera organisé en mai sur la place d’armes de Valacrêt, à Moudon», détaille encore Xavier Nicod, doyen chargé de direction à Granges.

En tout, les 4000 élèves du primaire répartis de Cudrefin à Moudon seront ainsi sensibilisés à l’esprit du baron de Coubertin durant toute l’année scolaire. À Cudrefin, les maîtresses ont imaginé une Semaine olympique tant que la flamme broyarde y brûlera. Elle transitera ensuite par Salavaux, Faoug, l’école du Château d’Avenches, Oleyres et le Collège de Sous-Ville d’Avenches, avant d’aller à Payerne.

«Ces écoles sont parfaitement dans la ligne de ce que la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) tente de mettre en place depuis deux ans, soit promouvoir les liens entre élèves, parler des valeurs olympiques. Bref, donner du sens à la tenue de cet événement», se réjouit Pierre-Alain Mellina, chargé de mission JOJ pour la DGEO. Un élan qui se poursuivra aussi en classe, du matériel scolaire spécifique ayant été créé pour l’occasion.