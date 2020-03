La fusillade à Grandson a fait un mort

Ce qui s'apparente de plus en plus à un règlement de comptes entre trafiquants, samedi en début d'après-midi à Grandson, a fait un mort et quatre blessés, indique ce lundi la police vaudoise.

Alertés, les gendarmes ont retrouvé cinq personnes dont quatre blessés dans ce petit immeuble de la rue Basse, en plein centre-ville. La REGA a héliporté rapidement deux personnes dans un grave état au CHUV. Ils étaient blessés par balle. L'un d'eux est décédé pendant la nuit. Les deux autres blessés découverts sur place ont été emmenés en ambulance. Ils ont déjà pu en sortir.

La victime est un suisse de 27 ans, domicilié dans la région. Le deuxième blessé grave, toujours dans un état critique, est un Suisse de 22 ans installé à Zurich. Les deux derniers blessés sont également installé dans le Nord vaudois, et âgés de 24 et 27 ans.

La police confirme également une information de 24heures et de plusieurs témoins de la scène: un homme s'est bel et bien enfuis de cet appartement connu pour être celui d'un dealer de la place, blessé, et est monté dans la voiture d'un tiers en pleine rue.

Ce fuyard a été rattrapé par la police zurichoise dans un hôpital de Zurich où il avait été déposé. Ce Suisse de 22 ans, moins gravement blessé, a été transféré en terres vaudoises pour y être entendu par la police.

Plusieurs suspects ont été interpellés. Le rôle exact de chacun des protagonistes n'est toujours pas clairement établi.

D'après nos informations, ce sont plusieurs personnes liées au trafic de stupéfiants qui ont réglé leur compte en plein Grandson, suite à une affaire qui aurait mal tournée.

