La fusillade de Grandson fait un mort et quatre blessés

Ce qui s’apparente de plus en plus à un règlement de comptes entre trafiquants, samedi après-midi à Grandson, a fait un mort et quatre blessés, indique lundi la police vaudoise, qui parle aujourd'hui d’«homicide et de tentative d’homicide».

Alertés vers 12h30 après plusieurs coups de feu, les gendarmes ont retrouvé cinq personnes dont quatre blessés dans ce petit immeuble de la rue Basse, en plein centre-ville. La Rega a héliporté deux personnes dans un état grave au CHUV. D’après plusieurs proches des personnes impliquées, l’une de celles-ci a reçu une balle dans la tête et est décédée dans la nuit de dimanche à lundi. Les deux autres blessés découverts sur place ont été emmenés en ambulance. Ils ont déjà pu sortir de l’hôpital.

Un Suisse de 27 ans

La victime est un Suisse de 27 ans, domicilié dans la région. Le deuxième blessé grave, toujours dans un état critique, est un Suisse de 22 ans vivant à Zurich. Les deux derniers blessés sont également des Suisses, installés dans le Nord vaudois, et âgés de 24 et 27 ans.

La police confirme également une information de «24 heures» et de plusieurs témoins: un homme s’est bel et bien enfui de cet appartement. Blessé, ce fuyard a été rattrapé par la police zurichoise dans un hôpital de la ville où il avait été déposé. Ce Suisse de 22 ans, moins gravement blessé, a été transféré en terres vaudoises pour y être entendu par la police.

D'autres participants encore dans la nature?

Plusieurs suspects ont été interpellés. Les responsabilités des protagonistes ne sont toujours pas clairement établies. «Nous continuons les auditions et le travail d’enquête», indique le répondant média Arnold Poot. Y a-t-il d’autres participants encore dans la nature? «Des auditions de tiers ne sont pas exclues», répond seulement le policier. D’après nos informations, ce sont plusieurs personnes liées au trafic de stupéfiants qui se sont opposées en plein Grandson, dans le cadre d’une affaire à plus large échelle. Ce petit locatif est connu pour être celui d’un dealer de la place.

Les forces de l’ordre n'ont pas lésiné sur les moyens samedi, secouant toute la région et bouclant l’entier du bourg. Outre la Rega et des ambulances du SMUR, les polices neuchâteloise, vaudoise, du Nord vaudois, bernoise et de la Ville de Zurich ont été mobilisées. S’y ajoutent les gardes-frontière, le DARD, la brigade canine, et la Sûreté à qui l’enquête a été confiée.

L’homme tué par balle ne mouillait pas dans de sales affaires. C’est du moins ce qu’affirme un membre de sa famille. Ce dernier décrit la victime – «un employé aux ateliers CFF d’Yverdon» – comme quelqu’un qui «n’a jamais posé aucun problème à personne». Un fan de taekwondo et de foot, dit-il. «Il a été mis dans le coup par plusieurs de ses collègues, insiste notre source. Il a dû se dire que ça allait lui rapporter de l’argent facile… C’est tellement absurde.» Toujours selon lui, la police a fait une descente dans les locaux des CFF, lundi: «Plusieurs individus ont été interpellés. Mais certains qui trempaient dans l’affaire ne se sont pas présentés au travail et sont toujours recherchés.» L’ex-régie fédérale ne confirme rien et nous renvoie vers la police. Qui ne se montre pas plus loquace.