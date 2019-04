La garderie deviendra maison de naissance

«C’est l’endroit parfait pour notre projet. Il est situé au centre-ville, mais à proximité immédiate du centre des ambulances si besoin et proche aussi de l’hôpital, soit un lieu idéal au niveau sécuritaire». Près de deux ans après avoir lancé les premières démarches pour l’ouverture d’une maison de naissance au cœur de la Broye, Mélanie Corminbœuf se réjouit de voir le dossier avancer. Le préavis d’assainissement du bâtiment de la rue de la Boverie 37, que la commune de Payerne a présenté jeudi, va dans ce sens. L’ancienne garderie «La Courte Échelle» deviendra la maison de naissance «Ô Nénuphars».

Avec ses collègues Fanny Curchod et Brigitte Schaffner, également sages-femmes indépendantes, Mélanie souhaite ouvrir un endroit paisible pour accoucher de façon naturelle, dans un cadre familial. «Nous pratiquons de plus en plus d’accouchements à domicile et on constate que les femmes apprécient un suivi global de la grossesse avec la même sage-femme». Depuis 2017, les trois infirmières sont à la recherche d’une maison individuelle d’au moins cinq pièces pour leur projet.

Dans un premier temps, les recherches se concentraient sur la région d’Estavayer-le-Lac. Mais après étude des systèmes, la reconnaissance d’une maison de naissance semblait plus simple auprès de la santé publique vaudoise. Sur Fribourg, seule la maison de naissance du Petit Prince à Villars-sur-Glâne figure actuellement sur la liste hospitalière fribourgeoise. Sur Vaud, le projet devrait pouvoir bénéficier de la couverture par l’assurance de base. «Nous avons ciblé six ou sept communes et toutes ont répondu positivement à notre projet, mais le site payernois était le meilleur», se réjouit l’indépendante. Pour obtenir leur autorisation d’exploiter, les trois femmes doivent encore signer diverses conventions.

Nouvelle offre dans la région

À l’étroit dans ses murs actuels, la garderie déménagera cet été à deux pas de là. «Nous nous sommes posé la question de la vente de cette maison, mais souhaitons la conserver dans le giron communal en ajoutant une nouvelle offre dans la région», présente le municipal Julien Mora. Concrètement, la commune prendra à sa charge la réaffectation du 1er étage en un appartement de 4 pièces de 90 m2 et l’assainissement énergétique de la bâtisse. La facture est de l’ordre de 440'000 francs.

Les locaux du rez seront transformés en une salle d’accouchement, une de consultation transformable en salle d’accouchement, une cuisine, deux chambres post-partum ou encore une salle de cours. Estimés à 230'000 francs, ces travaux d’aménagement intérieur seront financés par l’association «Ô Nénuphars», qui lancera un financement participatif, avec l’aide de la Jeune Chambre de la Broye.

L’idée n’est pas de concurrencer la maternité de l’Hôpital de Payerne et ses 600 naissances annuelles, mais d’offrir une solution proche à toutes les mamans qui doivent s’éloigner pour trouver de telles infrastructures. Une moyenne de 40 naissances est souhaitée pour les débuts. «Même si l’HIB dispose de son propre espace physiologique de naissance avec lit matrimonial et baignoire, le tout avec la sécurité médicale, nous ne voyons pas ce projet comme concurrent, mais plutôt comme une offre complémentaire. Une convention de collaboration doit d’ailleurs être signée entre nos deux établissements», commente Laurent Exquis, directeur de l’hôpital.

En parallèle, les exploitantes pensent proposer diverses activités en lien avec la grossesse. Il s’agira de cours de préparation à la naissance, de yoga, de diététique, de massages ou encore du sport à pratiquer enceinte ou après l’accouchement. (24 heures)