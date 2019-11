La Justice autorise le «Black Friday» d'Yverdon

Les fins d'années se suivent et se répètent dans le Nord vaudois. Régulièrement en litiges, la Ville, la Société industrielle et commerciale et la syndicat UNIA ont à nouveau fini devant la Cour de droit administratif et public concernant une extension des horaires d'ouverture des magasins le 29 novembre prochain, jusqu'à 20h, à l'occasion du Black Friday, cette grand-messe des achats d'origine nord-américaine.

UNIA Vaud a perdu, a annoncé la Ville d'Yverdon vendredi après-midi. «Le Tribunal a considéré que donner une fois de temps à autre 1h30 de plus aux magasins restait une autorisation exceptionnelle, à moins qu'on le répète et qu'on doive modifier le règlement communal, réagit le syndic Jean-Daniel Carrard. Le Tribunal considère également que cette extension, qui vise pour nous à donner un coup de pouce aux commerces du centre-ville, ne péjorait pas la situation des travailleurs.»

«On est déçus. Cette décision accepte pour la deuxième fois le caractère exceptionnel de l'événement. La bonne nouvelle c'est cette incitation à modifier le règlement de la Ville. Mais une nouvelle fois, on ne prend pas en considération les travailleurs, réagit pour sa part Giorgio Mancuso, responsable du secteur tertiaire chez UNIA. Alors qu'on négocie pour une CCT, ce genre de décision tend la situation. Les travailleurs de ce canton méritent mieux que ça.»

La Ville appelle de ses voeux de nouvelles discussions entre les intervenants, tandis que UNIA répète la nécessité à terme d'une convention à l'échelle cantonale pour la branche.

Quant aux nocturnes, autre pierre d'achoppement à Yverdon, UNIA n'a pas fait recours.