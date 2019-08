La laiterie-fromagerie fait aussi dans l’épicerie bio

L’heure est à la diversification. Dans le monde paysan et chez ses partenaires directs. Gérants de la Laiterie-Fromagerie de Baulmes depuis 20 ans, Marie-Noëlle et Christian Delessert l’ont vite compris. Porte vitrée de cette maison centenaire poussée, une fois gravies les marches de pierre conduisant à son perron, le chaland fait certes face à un avant-toit de bois et deux cloches de vache qui fleurent bon le chalet. Mais autour de lui les étals ne mettent pas en avant que des fromages et autres produits laitiers. Tant s’en faut. Il est aussi possible de remplir sa bouteille d’un lait tout juste sorti de la vache ou de garnir son panier d’une multitude de produits qui font du magasin une vraie petite épicerie. Herboriste de formation, conquise par les vertus des produits naturels et diététiques, Marie-Noëlle a tôt fait le choix du bio ou de la proximité. Et même des deux chaque fois que cela est possible.

« À l’époque, c’était un pari»

«Notre offre doit être à plus de 85% bio», avance-t-elle. Un choix qui se reflète aussi au rayon des produits laitiers. «À l’époque, c’était un pari. Nous l’avons pris, tout en faisant attention de ne pas faire de concurrence aux autres commerces du village. Et ça a marché rapidement.» Céréales, fruits et légumes, aliments sans gluten: l’offre est aussi variée que l’accueil soigné. À la fromagerie de Baulmes, on trouve même… des produits sans lactose! «On en a beaucoup discuté avec mon mari, qui a accepté l’idée», rigole-t-elle.

Le «royaume» de Christian s’étend de l’arrière-boutique, où le maître fromager réceptionne le lait de neuf agriculteurs de Baulmes, de Peney et de Rances, au niveau inférieur, où il affine et vieillit ses gruyère AOP. Il en produit quotidiennement en moyenne 19 meules de 35 kilos, parallèlement à des tomes à la pistache ou du brie. Depuis le début de l’été, sa production profite d’un espace tout beau tout neuf. La Société coopérative de laiterie vient en effet d’investir 850'000 fr. dans la réalisation d’une nouvelle cave d’affinage, laquelle permet de faire mûrir 2400 pièces. «Je n’ai ainsi plus aucun problème pour conserver mes fromages le temps qu’il faut pour respecter les conditions de l’Interprofession», se réjouit Christian Delessert. F.RA.