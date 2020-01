La maison de naissance de Payerne réussit son pari

Les chambres d’hôtes et la rénovation de la cuisine attendront encore, mais le montant minimal pour aménager une salle d’accouchement, une de consultation et une dernière de cours a été atteint. Alors qu’elles visaient la somme de 200'000 francs pour financer l’entier de leur projet, Fanny Curchod, Brigitte Schaffner et Mélanie Corminbœuf, les trois sages-femmes à l’origine du projet de maison de naissance Ô Nénuphars, ont vu le compteur de leur financement participatif se bloquer à 70'200 francs, grâce à 217 contributeurs, le 31 décembre dernier.

«Plus motivées que jamais, nous allons travailler d’arrache-pied pour que l’ouverture ait lieu en 2020», se sont réjouies les instigatrices sur les réseaux sociaux. L’idée est non seulement de transformer les locaux, mais aussi de proposer diverses activités en lien avec la grossesse. Cours de préparation à la naissance, de yoga, de diététique, de massages ou encore sport à pratiquer enceinte ou après l’accouchement seront notamment au rendez-vous.

Pas d'opposition au projet

Dans le même temps, à l’enquête jusqu’au 9 décembre, le projet de réhabilitation de l’ancienne garderie La Courte Échelle n’a pas suscité d’opposition. «Dès que nous aurons reçu la synthèse cantonale, nous pourrons délivrer le permis de construire», note Julien Mora, municipal en charge des Bâtiments.

Si les sages-femmes équiperont le rez-de-chaussée, la Commune investira 440'000 francs pour la réaffectation du 1er étage en un appartement de 4 pièces de 90 m2 et l’assainissement énergétique de la bâtisse. Le crédit a été validé en mai dernier par le Conseil communal.