La maison effondrée de Payerne sera démolie

«Cela fait plus de trois ans qu’on vit en face de cet immense trou couvert de cette bâche grise. On se réjouit donc de voir les choses aller de l’avant.» Dans le voisinage de la rue du Châtelet à Payerne, la prochaine démolition des restes d’une maison qui s’était écroulée en octobre 2015 dans le cadre d’un chantier est vue d’un bon œil. Plus de trois ans après l’incident qui avait fait couler beaucoup d’encre, le propriétaire sollicite un permis de construire pour raser les ruines de sa bâtisse.

«Il n’était pas possible d’imaginer retaper la maison, explique Enver Hajra. Dans un premier temps, nous allons donc la démolir et remettre le sol à niveau d’ici au printemps prochain.» Deux options s’offriront ensuite au patron d’une petite entreprise active dans le milieu de la construction, qui vivait avec sa famille dans la demeure sinistrée. Soit il pourrait vendre la parcelle concernée, soit il trouve le moyen de financer une nouvelle construction.

Gros frais

Mais l’affaire a déjà coûté passablement d’argent au propriétaire. Il y a une année, il évoquait une somme de 50'000 francs pour les travaux de sécurisation des lieux, sans compter la location d’un nouvel appartement pour sa famille de trois enfants et la perte des locations des logements évacués. Lui-même entreposait du matériel professionnel sur le site et y effectuait le travail administratif de son entreprise.

S’il peut désormais aller de l’avant, c’est qu’un accord a été trouvé, durant l’été, avec l’ingénieur qui supervisait le chantier et l’entreprise en charge de sa réalisation. «Les deux sociétés en cause étaient assurées par la même compagnie, qui va assumer une bonne partie des frais», poursuit Enver Hajra, qui s’apprête aussi à laisser des plumes dans l’affaire.

Procédures pour malfaçons

Avec le règlement du dossier au plan civil, les choses devraient aussi prochainement se décanter au niveau pénal. Le procureur Eric Mermoud avait prévenu la société de maçonnerie et l’ingénieur de malfaçons, les étapes d’excavation n’ayant pas été respectées. Pour rappel, le propriétaire avait entrepris la construction d’un bâtiment annexe sur sa parcelle, quand la façade de sa maison s’est effondrée. «Pour ma part, la maison aurait déjà pu être démolie depuis plusieurs semaines, les diverses expertises ou recherches de preuves étant terminées», détaille le procureur. Le procès devrait suivre ces prochains mois.

Le jour du drame, le propriétaire avait fait évacuer toute la maisonnée en raison de bruits suspects et de la découverte d’une fissure dans la façade sud. L’appartement sous les combles abritait notamment un couple de photographes et leur fille alors âgée de quelques mois. Quelques minutes plus tard et avant même l’arrivée du contremaître appelé à la rescousse, un pan de mur complet s’était affaissé dans un trou béant. Quelques jours après l’effondrement, plusieurs ceintures en fibre de carbone avaient été posées sur l’édifice pour le stabiliser. Sous la surveillance de la Protection civile, les habitants avaient alors pu récupérer leurs principales affaires avant que la maison ne soit bâchée. (24 heures)