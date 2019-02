La mystérieuse petite tour de Rances sera bientôt classée

De cette magnifique esplanade, on domine le vallon du Mujon et on jouit d’une vue imprenable sur la plaine de l’Orbe, jusqu’au lac de Neuchâtel. Le lieu idéal pour bâtir une fortification. Cela n’avait pas échappé aux seigneurs installés aux Clées, qui érigèrent au XIIIe siècle le château fort de Rances. Huit siècles plus tard, l’esplanade est toujours là, de même que le panorama cinq étoiles. Mais du monument fortifié proprement dit, il ne reste plus rien, si ce n’est une jolie petite tour que le Canton veut classer, afin de mieux la protéger.

L'incendie de 1548

Cette tourelle – tout comme la maison forte, disparue en 1844, contre laquelle elle était adossée – a sans doute une riche histoire, qui s’est embrumée avec le temps. Difficile donc d’en connaître les contours et faits saillants avec précision. Parfois qualifié de ferme fortifiée, l’édifice est quoi qu’il en soit un des rares à avoir résisté au terrible incendie de 1548, qui ravagea une grande partie de Rances. Selon la légende (parfois contredite), cette catastrophe serait due à l’inattention d’une villageoise. Sortie papoter avec ses copines à la fontaine toute proche, une certaine dame Caillachon en aurait oublié le beurre qui fondait dans sa marmite…

À l’époque, le château ransignolet venait de passer en mains bernoises, après avoir fait partie durant près de trois siècles de la châtellenie des Clées. En 1539, Jacques de Gallera – dernier métral du lieu dont la famille possédait ce bien depuis son édification – la céda à Leurs Excellences de Berne. Bientôt, l’occupant lui donna un nouveau voisin qui allait entrer dans l’histoire du Pays de Vaud puisque, en 1540, selon le site officiel de la commune, les Bernois firent édifier non loin du château la première cure du canton, toujours visible.

Aujourd’hui, le vestige cylindrique se dresse, un peu à la manière d’un pion esseulé sur un échiquier, au milieu d’un parc de 3800 m2. Il est doté de meurtrières et d’une porte dont le chambranle est en calcaire jaune «d’Hauterive». Le style Renaissance de ce dernier atteste de sa réalisation ultérieure. Autre trace d’évolution, des joints verticaux s’allongent sur toute la hauteur de la tour: autant de stigmates de l’arrachement des maçonneries du château, à la façade sud duquel elle était attachée. Ces marques délimitent par ailleurs le segment reconstruit en 1844.

Restauration envisagée

Il est fort probable qu’une partie des moellons prélevés sur les parties «envolées» du château ont servi à la construction de la demeure du lieutenant baillival, représentant de l’autorité bernoise. «Le propriétaire actuel affirme que le terrain alentour présente des petits reliefs qui figurent l’emplacement des murs disparus», souligne Ulrich Doepper, conservateur des monuments et sites à la Direction de l’archéologie et du patrimoine.

Si aucune fouille n’est à l’ordre du jour des Monuments historiques, la bâtisse, dont l’état s’est dégradé, pourrait être restaurée, soit recouverte de chaux. «Son propriétaire l’a fait crépir il y a trois ou quatre ans, mais nous aimerions la recouvrir de façon plus conforme à la maçonnerie qui la compose», conclut Ulrich Doepper. (24 heures)