La patinoire broyarde au frigo pour longtemps

Les Broyards pourront-ils un jour glisser sur une piste de glace officielle, en dehors des installations provisoires aménagées en hiver à Estavayer-le-Lac ou à Moudon? Si tout espoir n’est pas définitivement envolé, le projet de construction d’une patinoire régionale semble toutefois bien gelé. Réunis jeudi soir à Ménières, les délégués de la Communauté régionale de la Broye (Coreb), qui pilote le dossier, ont décidé de la dissolution de la commission chargée du dossier.

«Nous étions dans une impasse au niveau du financement du projet, surtout par rapport à son exploitation future», explique Pierre-André Arm, directeur de la Coreb. Dès la présentation du dossier, en juin 2011, plusieurs Communes s’étaient montrées sceptiques.

Un investissement de 12 millions de francs était envisagé pour une infrastructure projetée à Payerne. «La localité broyarde la mieux desservie en transports publics et abritant le plus d’écoliers, avec des établissements primaire et secondaire, mais aussi l’école professionnelle et le gymnase», argumente le directeur. Un emprunt bancaire, des subventions cantonales et l’apport de sponsors auraient dû laisser une ardoise de 1,6 million à la charge des collectivités. Quant aux frais d’exploitation, ils se montaient à 900 000 francs annuellement pour une patinoire en glace ou à 500 000 francs en cas de choix d’une surface synthétique, pour laquelle des tests avaient été opérés.

Engouement populaire

En fonction du nombre d’habitants de chaque localité et de son éloignement de Payerne, une clé de répartition était prévue entre les différentes communes valdo-fribourgeoises. Malheureusement, si le financement de la construction s’annonçait possible, une majorité des Communes n’a pas souhaité s’engager dans le financement des frais de fonctionnement. Pourtant, un sondage réalisé par la Coreb dans le cadre du Comptoir broyard 2009 laissait apparaître un soutien de 96% des habitants à l’idée, et plus de 80% des sondés se déclaraient favorables à une participation financière de leur Commune.

«Pour une région de plus de 60 000 habitants à l’époque et dés­ormais 70 000 personnes, une patinoire se justifie. Malheureusement, les adeptes de hockey sur glace ou de patinage devront continuer à s’exiler vers Yverdon, Romont ou Fribourg pour s’adonner à leur passion», regrette Lino Catellani, qui représentait le secteur économique au sein de la commission.

Par le passé, le directeur de Catellani SA avait déjà œuvré sur un dossier du côté de Bussy (FR), à la sortie d’autoroute de Payerne, à la fin des années 1990. Un autre projet était alors en cours à Saint-Aubin (FR), mais finalement ni l’un ni l’autre n’ont vu le jour. Auparavant, Payerne avait déjà étudié un dossier, couplé à une piscine couverte, le tout près de la piscine actuelle. Mais le financement manquait déjà. En 1992, Sévaz (FR) avait aussi présenté un concept.

Tout espoir n’est néanmoins pas totalement éteint aux yeux de Pierre-André Arm: «Un groupe informel va tenter de dessiner une collaboration étroite avec le secteur privé pour ne pas abandonner le dossier, et la commission économique devra réfléchir à une stratégie d’implantation d’infrastructures sportives lors de ses séances.» Pas sûr que cela permette de dégeler le projet. (24 heures)