La patinoire du Sentier transformée en scène à glacer le sang

Impossible doit ne pas être combier non plus. Pour leur spectacle «Dracula, buveur de sons», création musicale et théâtrale qui réunit toutes les sociétés de la Vallée, les passionnés viennent de boucler ce qui est sans doute l’une des scènes les plus insolites jamais vues outre-Mollendruz: la vaste patinoire du Centre sportif du Sentier – 1500 m2 de glace – a été métamorphosée en décors à la fois magiques et un brin macabres.

«Un travail gigantesque»

«Notre compagnie a l’habitude de toujours investir des endroits spéciaux. On n’a jamais joué dans un théâtre. Mais c’est un travail gigantesque. Là, on a empilé des tas de cercueils sur le côté de la scène. Il y a des crucifix un peu partout, et surtout on a installé des gousses d’ail çà et là. Ça devrait dégager une odeur parfaite», sourit Georges-Henri Despraz, chargé de communication de la Compagnie du Clédar. C’est lui et des dizaines de bénévoles qui ont œuvré depuis avril, afin que l’événement culturel de l’année combière bénéficie à temps de ses décors pour la première représentation, qui a lieu ce jeudi soir.

Dès le départ de la glace, les mordus ont mis du géotextile au sol, encore froid, puis le plancher prêté par la patinoire de Malley. «Il a fallu aussi obscurcir la grande verrière, avec une nacelle montant au-dessus des 8 mètres de haut», souffle l’acteur amateur. Passé le comptoir et l’anniversaire du foot combier, la troupe, les chanteurs et les musiciens ont ensuite planché sur le reste: des gradins de 580 places en plus de ceux de la patinoire, le restaurant de 250 places (il y a du boudin au menu), les planches et panneaux des décors, le travail de mise en scène de Gérard Demierre… «On joue avec des ombres chinoises sur une grande toile et avec un point de fuite de 60 mètres. Il y a vraiment quelque chose de fort qui se dégage», assure le Combier.

Gros investissement bénévole

La troupe à l’encadrement professionnel organise l’événement – devisé à 280'000 francs grâce à l’investissement bénévole – avec sept autres sociétés locales, du jamais-vu à la Vallée. Les chants grégoriens, de Berlioz ou slaves sont assurés notamment par la Chorale de L’Orient et l’ensemble Stellaria. Sur les cinq représentations, 70% à 80% des places sont déjà réservées.

Point d’orgue du printemps culturel combier, le spectacle est coordonné avec les Rencontres internationales de chœurs d’hommes (15-17 juin) et la Fête cantonale des musiques vaudoises (2 et 3 juin). (24 heures)