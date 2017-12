«La pièce la plus drôle de tous les temps»

Pour finir 2017 dans la bonne humeur, le Cercle littéraire d’Yverdon a choisi de présenter «Silence en coulisses» (Noises off). La pièce sera jouée le 31 décembre (complet), les 2 et 6 janvier au Théâtre Benno-Besson. Élue «pièce la plus drôle de tous les temps» par le New York Times à sa sortie en 1982, la comédie a été écrite par le Britannique Michael Frayn.

Depuis sa première représentation au Lyric Theatre de Londres, elle a été jouée dans le monde entier et a été adaptée au cinéma en 1992. «C’est une des pièces qui m’a fait le plus rire, note Vincent Jaccard, metteur en scène. Michael Frayn est à ma connaissance le premier à avoir écrit sur une pièce de théâtre qui tourne au vinaigre.» (24 heures)