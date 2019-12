La pisciculture d'Estavayer-le-Lac est bel et bien coulée

C’est un beau gâchis qui a été admis officiellement mardi par les conseillers d’État fribourgeois Didier Castella et Jean-François Steiert. Imaginée en 2011, construite pour 2,4 millions de francs et inaugurée en octobre 2016, la pisciculture d’Estavayer-le-Lac a été mise au point mort au printemps 2017. Pour ne jamais être remise en activité.

«Les analyses techniques et administratives n’ont pas révélé de fautes graves et flagrantes, mais une accumulation de petites erreurs et des changements opérés par différents intervenants à différents moments», résume Didier Castella, en charge des Institutions, de l’Agriculture et des Forêts. Le défaut principal relevé touche au pompage de l’eau, qui aurait dû être effectué à 40 m de profondeur et pas dans le hangar à bateaux.

L’État de Fribourg n’a pas jugé nécessaire d’entamer une procédure judiciaire. Et pas seulement parce que les personnes qui sont intervenues dans ce douloureux dossier ne travaillent plus au Canton. Les entreprises impliquées dans la construction sont toutefois disposées à assumer une part d’environ 200'000 francs.

De son côté, le Canton admet ses erreurs et dit avoir pris des mesures pour se prémunir de tels problèmes à l’avenir. Notamment via la réorganisation en cours actuellement du Service des bâtiments.

«Nous assumons nos responsabilités et nous avons beaucoup appris de cette histoire» Didier Castella, conseiller d’État

Il refuse par contre d’admettre avoir fait perdre plus de 2 millions à ses contribuables. «Ce n’est pas l’ensemble des fonctionnalités du bâtiment qui ne sont plus exploitables. Nous y avons toujours le hangar à bateaux et des bureaux pour les gardes-faunes ainsi que des locaux pour les surveillants de la Grande Cariçaie», poursuit Didier Castella. Plusieurs pistes sont à l’étude – avec la Commune d’Estavayer, mais aussi avec le Canton de Vaud – pour lui trouver une nouvelle affectation.

Et les poissons dans tout ça? Ils iront éclore à Colombier (NE), dans le cadre d’un projet intercantonal. «À Estavayer, le coût de remise en état et d’adaptation aux besoins supplémentaires se monte à 1,5 million. Et nous avons l’aval de la Commission des finances. Toutefois, une collaboration avec les Cantons de Neuchâtel et de Vaud est plus efficace et moins coûteuse», affirme Jean-François Steiert, ministre en charge de l’Environnement. Il en coûtera ainsi à Fribourg 48'000francs pour l’adaptation nécessaire des installations de Colombier, puis 63'000francs par an (47'000fr. dès 2022) pour en assurer le fonctionnement.