La police aérienne à plein temps touche au but

Limitées jusqu'en 2015 aux horaires de bureau du lundi au vendredi, les interventions des avions de combat F/A-18 armés et chargés de la surveillance du ciel sont désormais possibles de 6h à 22h, 365 jours par an. Mercredi à Payerne, base choisie pour la police aérienne 24 heures sur 24 (PA24), l'armée a tiré un bilan positif de cette nouvelle phase du dispositif, mise en place depuis janvier 2019.

«C’est dans cet intervalle que 90 % du trafic journalier sur le territoire suisse a lieu», ont communiqué les forces aériennes. Pour rappel, une montée en puissance de la surveillance du ciel helvétique est en cours depuis la validation d'une motion de l’ancien Conseiller aux Etats Hans Hess (PRD/OW), en 2009. Avant cela, l'armée ne pouvait s’occuper que de 44% du trafic qui passe au-dessus de la Suisse, un ratio augmenté à 62%, dès 2017 quand la surveillance était garantie de 8h à 18h, tous les jours de l'année. «Les différentes étapes du projet en vue d’une disponibilité opérationnelle permanente ont jusqu’à maintenant toujours été mises en œuvre avec succès et dans le respect des délais», se réjouit le divisionnaire Bernhard Müller, commandant des Forces aériennes. Le passage définitif à un service permanent est prévu d'ici fin 2020.

Les avions de piquet sont principalement utilisés pour les «hot missions» et les «live missions». Les missions chaudes sont les interpellations des pilotes qui violeraient la souveraineté de l’espace aérien suisse ou qui enfreindraient gravement les règles de la circulation aérienne. Les «live missions», quant à elles, consistent en des contrôles ponctuels des aéronefs d’États étrangers, qui ne peuvent survoler le territoire suisse sans une autorisation diplomatique. Depuis le début de l'année, PA24 a déjà donné lieu à 11 «hot mission» et 166 «live mission». L'année 2019 devrait donc se terminer dans des statistiques semblables à celles de 2018, soit 16 «hot mission» et 245 «live mission» au total (36 et 292 en 2017).

Pour assurer la suite des opérations, les derniers collaborateurs supplémentaires ont été engagés et sont désormais en formation. Au total, cela représentait une centaine de nouveaux postes de travail sur la base de Payerne. Mécaniciens et électroniciens étant présents 7 jours sur 7 sur un horaire prolongé, «ils peuvent aussi effectuer des travaux d'entretien supplémentaires sur la flotte de F/A-18», notent aussi les forces aériennes, permettant ainsi un renforcement de la disponibilité des avions.

L'armée rappelle aussi que le dispositif va de pair avec des modifications de l'infrastructure de la base aérienne de Payerne, avec d'importants chantiers en cours. Soit autant de répercussions positives sur l'économie de la région. Des retombées qui ont aussi leur revers de la médaille. On se rappelle qu'en janvier, la hausse des entraînements nocturnes des avions de chasse avait fait grincer des dents dans le voisinage de la base.