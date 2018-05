La postière victime de quatre hold-up fait face à l’accusé

La poste du village d’Yvonand figurerait-elle dans le guide du loubard? La question se pose lorsqu’on voit que cet office a été braqué à quatre reprises en à peine plus de trois ans: deux fois en été 2015, à une semaine d’intervalle, puis le 2 août 2017, et encore en novembre de cette même année.

Jeudi comparaissait, devant le Tribunal correctionnel d’Yverdon, l’un des auteurs du hold-up d’août 2017. Rien ne permet de dire qu’il serait concerné par les affaires de 2015, encore moins par celle de novembre 2017, car il était déjà derrière les barreaux. Ce n’est pas le cas de l’une des victimes de ces attaques à main armée, qui les a toutes vécues.

«Les deux premières fois, j’étais enceinte, raconte cette employée de la poste. Puis il y a eu août 2017 qui m’a valu une incapacité de travail. Le hold-up de novembre s’est produit alors que j’avais repris le travail depuis une semaine. Cela m’a anéantie. Aujourd’hui, j’ai dû prendre à contrecœur la décision de ne plus faire du guichet. J’effectue des remplacements dans une autre poste, avec une autre fonction.»

Retour au 2 août 2017. Il est 7 h 30. Deux hommes, l’un muni d’un pistolet, l’autre d’un couteau, attendent l’employé qui possède le code pour ouvrir le bureau de poste. Le premier arrivé n’a pas ce code. Les malfrats le forcent à s’allonger sur le sol. Survient la postière qui va composer ce code. Sous la menace d’une arme, elle est contrainte à ouvrir les caisses des guichets, puis de se coucher également. Les voleurs raflent 6429 fr. 35 et huit vignettes autoroutières. Une troisième employée surgit au moment où ils découvrent l’emplacement du coffre-fort. Elle parvient à s’enfuir et à donner l’alerte. Les deux braqueurs se sauvent chacun de leur côté. Un seul sera arrêté, le soir même. L’autre court toujours. Le butin n’a pas été retrouvé.

L’accusé est un ressortissant congolais au physique athlétique, âgé d’une vingtaine d’années, domicilié en France. Il ne conteste rien du déroulement des faits tel que rapporté par les victimes. Il soutient que rien n’était prémédité. Il aurait rencontré son comparse à la gare d’Yverdon, la veille du braquage, et ne le connaissait pas avant. «Nous avons agi sur un coup de tête», affirme-t-il. Et tant pis si l’une des postières se souvient de l’avoir vu à la poste une semaine avant. À la question de savoir ce qu’il était venu faire en Suisse, il répond: «Je voulais aller jouer au FC Baulmes.»

Il semble bien que le pistolet était factice. Une des victimes se souvient qu’il a fait «un bruit de plastique» à un moment lorsqu’il a frappé un meuble. Le couteau que tenait le comparse était cependant bien réel. «Que se serait-il passé si les employés avaient refusé d’obtempérer?» demande le juge. «Nous n’avions pas du tout envie de leur faire du mal, juste peur», assure le prévenu. Cela convainc à moitié le tribunal, qui rappelle que l’intéressé venait de purger une peine de 7 ans en France pour des violences aggravées et qu’il était sorti de prison un mois avant l’affaire d’Yvonand. «Rien à voir, veut rassurer ce dernier. Il s’agissait de bagarres en groupe.»

Le procureur Stephan Johner a requis 3 ans et demi de prison ferme. L’accusé, par la voix de Me Youri Widmer, accepte cette sanction. Il s’est par contre humblement excusé et a signé des reconnaissances de dette pour tort moral en accord avec les plaignants. Verdict prochainement. (24 heures)