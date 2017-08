La quincaillerie s’offre une façade solaire unique

A quel prix?

«On a choisi cette option davantage pour des questions de conviction que de prix», commente Cédric Besson quand on lui parle du coût de l’installation. Entre une façade traditionnelle en alu et le modèle solaire choisi par la quincaillerie broyarde, le devis passait ainsi en gros de 90 000 à 170 000 francs.



«On va recevoir une subvention de Swissgrid de l’ordre de 10 000 francs, qui payera, grosso modo, les frais liés aux raccordements électriques et à l’achat des onduleurs, poursuit le jeune patron. Ensuite, sur une facture d’électricité annuelle de 5500 francs, on a tablé sur une économie de 3000 francs, soit 30 000 sur dix ans, ce qui est la norme de calcul d’amortissement au niveau commercial.»



Pour que le photovoltaïque soit rentable financièrement, il faut en priorité l’utiliser en autoconsommation, le prix d’achat se situant à 22,2 centimes par kWh consommé, contre un prix de revente de 9,3 centimes. Sachant qu’après un mois d’utilisation, l’économie de l’entreprise familiale semblerait plutôt se situer à 2500 francs par an, les Besson pensent que leur investissement ne pourra être rentabilisé que dans environ 25 ans, soit la durée de certification des produits Issol.