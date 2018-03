La rénovation du Stade Municipal est à l’enquête

«Les vestiaires actuels, il faut les voir… Et l’eau sort plus du sol que des pommeaux de douche.» Le syndic d’Yverdon, Jean-Daniel Carrard, l’a jouée direct jeudi matin quand il a annoncé la mise à l’enquête du projet de rénovation et d’extension du Stade Municipal. Signé il y a une semaine avec l’architecte Philippe Gilliéron, le dossier est consultable publiquement jusqu’au 22 avril prochain.

Les travaux sont sans commune mesure avec les chantiers colossaux qui ont présidé à la rénovation de Wembley à Londres ou du Maracanã de Rio de Janeiro. Mais pour 8,3 millions de francs, ils vont considérablement changer l’apparence de cette enceinte sportive construite à la fin des années 1950. Dans sa partie occidentale en tout cas, puisque la réflexion s’est portée autour de l’entrée principale, du café-restaurant et des vestiaires. L’emblématique tribune de béton, qui fait le Stade Municipal, ne changera cependant pas d’allure extérieure, parce qu’inscrite au recensement architectural cantonal comme représentative de son époque. Elle subira néanmoins un traitement pour la soulager de la carbonatation qui la ronge.

«La conserver était la principale difficulté», souligne Jean-François Sutterlet, chef de projet au Service de l’urbanisme de la Ville. De fait, tout ce qui l’entoure sera rasé et refait à neuf. Une fois le projet fini, la tribune sera toutefois moins visible, puisqu’elle sera masquée par un bâtiment nouveau aux traits résolument modernes. Il se compose de trois entités, coiffées d’un second niveau. À l’intérieur: 26 vestiaires, un espace administratif, des locaux techniques. Et le restaurant bien sûr. «On est en quête de solutions pour impacter le moins possible la vie au stade pendant les travaux», note Mario Di Pietrantonio. Le président d’Yverdon Sport entend par là la pratique du foot et l’accès aux vestiaires, mais aussi la buvette. «On cherche idéalement à assurer à ses tenanciers une activité en continu, malgré le chantier», affirme-t-il.

Partenariat public-privé

Cette rénovation sera financée via un partenariat public-privé dont la clé de répartition reste à définir exactement, mais auquel Mario Di Pietrantonio sera associé. Elle va remettre de l’ordre dans le «bric-à-brac» qui entoure le stade, côté canal Oriental. Elle va aussi redéfinir les périmètres dans les secteurs dévolus au foot et au tennis. Pour permettre la réalisation du bâtiment, un court sera déplacé sur une surface aujourd’hui située dans l’enceinte du stade.

«L’ensemble est le résultat d’un gros travail de fond. Il y a deux ans, quand j’ai parlé pour la première fois de ce projet, les avis étaient plutôt négatifs. Je me réjouis donc d’autant plus du résultat», reprend le président. Avec cette nouvelle infrastructure, la Ville espère développer son attractivité pour l’accueil de manifestations de plus grande envergure. Ce qui n’ira pas sans la refonte de la parcelle voisine. «C’est aussi parce que nous avons pris du temps pour élargir la réflexion dans la direction de Sports 5 que la rénovation du stade a pris un peu de retard», justifie Jean-Daniel Carrard. L’idée est d’y créer des synergies entre activité sportive et culturelle (cette dernière y est déjà présente), notamment par la réalisation de possibilités d’hébergement. «Le dossier sera sur la table de la Municipalité ce printemps», avance le syndic. Quant à la rénovation du stade, elle devrait démarrer à l’été 2019 et durera un an. (24 heures)