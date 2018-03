La réserve des îles des Vernes fait peau neuve

L’important chantier de revitalisation effectué dans les îles et les hauts-fonds des Vernes, réserve située à l’embouchure du Mujon à Yverdon, est terminé. Réalisés entre le mois de janvier et de mars de cette année afin de profiter du bas niveau du lac, «les travaux ont permis la création de nouveaux îlots qui permettront le retour d’une dynamique naturelle dans ce secteur», explique le Bureau d’information et de communication de l’État de Vaud dans un communiqué. Au total, onze nouveaux îlots remplacent les deux digues artificielles construites en 1980 et en 2002.

Car si la réserve est l’un des recoins les plus prisés des ornithologues en Suisse, elle avait grandement besoin d’un sérieux coup de jeune. En effet, le site, qui figure à l’inventaire des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (OROEM), perdait progressivement de sa valeur biologique en raison de l’ensablement des îlots et de leur végétalisation.

Pour offrir au secteur un nouveau plumage d’apparat et, ainsi, le rendre de nouveau attractif pour de nombreuses espèces d’oiseaux, la Commune d’Yverdon-les-Bains, l’Association de la Grande Cariçaie et le Département du territoire et de l’environnement (DTE) ont uni leurs efforts.

Devisés à 190 000 francs, les travaux sont financés à 93% par le Canton et la Confédération. Les 7% restant sont assumés par l’Association de la Grande Cariçaie en tant que gestionnaire du site. «La structure de ce nouvel aménagement, plus étendu que le précédent, doit permettre la formation de bancs de sable, qui évolueront au gré des courants, et le développement naturel d’une roselière lacustre le long de la rive, détaille le Bureau d’information et de communication de l’État de Vaud. Ces travaux permettent d’offrir un habitat diversifié à de nombreuses espèces trouvant aussi refuge dans les zones humides de la Grande Cariçaie.» (24 heures)