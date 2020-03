La rue du Lac ne sera pas refaite avant 2035

La principale rue du centre médiéval d’Yverdon, la plus commerciale et la plus passante, va encore devoir attendre pour sa remise à neuf. Laissée plus ou moins telle quelle depuis le départ des voitures (1970) du tracé, avec ses trottoirs et son vieux bitume, la rue du Lac devra attendre pour son adaptation aux piétons et sa mise à niveau.

Au conseiller communal socialiste Mergim Dibrani, se déplaçant en chaise roulante – avec peine entre les vieux trottoirs et les affiches commerciales de ladite rue – et qui demandait la suppression des obstacles, la Ville a répondu qu’il faudra attendre… 2035.

«Une réfection de toute la rue n’est pas à l’ordre du jour.» Pourquoi diable? «Ce serait trop onéreux de mettre à niveau la rue en sachant qu’on devra de toute manière changer complètement les infrastructures souterraines: eau, gaz, électricité et communication, cite le municipal Marc-André Burkhard. Un travail conséquent qui pénaliserait les commerces, déjà fragilisés. Il en va de leur survie.»

Pas question donc d’entreprendre le moindre coup de pioche avant la fin des travaux voisins de la rue des Remparts et de la place d’Armes. 2035 donc.

«La question de l’accès des personnes à mobilité réduite en ville et aux commerces est juste et légitime. Maintenant de là à changer complètement la rue, il y a un pas. On doit réfléchir. On ne peut pas ouvrir toute la ville», défend également le syndic, Jean-Daniel Carrard.

Aux élus qui trouvaient le planning un peu fort de café, Marc-André Burkhard a rappelé que la rénovation de la rue du Valentin, menée en une seule étape, avait conduit à trois faillites d’échoppes.

Après la pose de pavés à la rue du Milieu et celle du Four, la rue du Lac avait fait l’objet d’une demande de revalorisation de la part de l’UDC Pascal Gafner en 2014. La Ville s’est engagée à mettre en place des mesures temporaires pour les personnes à mobilité réduite.