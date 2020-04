La société aquaTECH pionnière sur la zone Plein Sud

La réaffectation de l’ancienne place ZZ Wancor, idéalement située à l’entrée d’Estavayer-le-Lac et à proximité immédiate de l’entrée d’autoroute est lancée. Delaissé par cette société productrice de matériaux de construction, cet espace de 70000 m2 a été libéré de ces halles et anciens bâtiments ces deux dernières années. Fondée en 1997, l’entreprise aquaTECH Specialities SA y développera un nouveau centre de production sur une parcelle de 3000 m2, pour laquelle les deux parties ont signé un DDP de 50 ans, a communiqué la commune d’Estavayer, cette semaine. Le projet est soumis à l’enquête publique depuis vendredi.

«Nous espérons que cette première implantation dans notre zone industrielle Plein Sud (Ndlr: le nouveau nom donné au secteur ZZ Wancor) sera suivie par d’autres. Nous avons plusieurs contacts avec des entreprises intéressées et nous pensons qu’ils pourront aboutir prochainement», se réjouit le syndic Eric Chassot. Sur le territoire voisin de la commune de Lully, Estavayer a encore un droit d’achat de 55000 m2 de terrains industriels en cours de légalisation. De quoi offrir de belles perspectives dans une région idéalement située au centre de la Romandie.

Directeur d’aquaTECH, David Hunkeler avoue d’ailleurs avoir été séduit par les bonnes connexions routières et ferroviaires pour y implanter son nouveau site de production. Devant quitter son site actuel à Genève, cette société produit principalement des floculants et coagulants pour le traitement ou recyclage des eaux usées ainsi que des épaississants cosmétiques. Elle est présente dans plus de 40 pays. Son arrivée dans la Broye a été facilitée par le travail de la communauté régionale de la Broye. Elle devrait y créer entre 5 et 10 emplois.