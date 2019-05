La taxe sur les déchets 2.0 sera-t-elle mieux acceptée?

L’introduction d’une taxe forfaitaire de base sur les déchets ne s’est pas faite en douceur en début d’année à Yverdon. La Municipalité a annoncé il y a deux semaines qu’elle avait annulé le gros millier de factures contestées et qu’elle attendait les résultats des discussions du groupe de travail interpartis qui planche sur la taxe pour faire des propositions d’ajustement du règlement.

La genèse

Paradoxe à l’yverdonnoise. La cité thermale était peut-être une des premières Communes du canton à introduire une taxe au sac (c’était en juillet 2011), mais elle a été la dernière, le 6 décembre dernier, à instaurer une taxe forfaitaire de base sur les déchets. «Le Conseil d’État nous a sommés de nous mettre en conformité avec la loi fédérale qui stipule que le 100% de la gestion et de l’élimination des déchets devaient être financées par une taxe. À Yverdon, ça ne l’était qu’en partie, grâce à la taxe au sac, le reste étant perçu par le biais de l’impôt», explique Sandro Rosselet, directeur du Service des travaux.

Première facturation

Début 2019, quelque 23'500 factures ont donc été envoyées aux Yverdonnois et aux entreprises de la place. Montant de base: 91 fr. 55 par personne. Elles ont engendré près de 1300 contestations, que la commission de recours du Conseil communal a commencé à examiner. Jusqu’à «une pesée d’intérêts» de la Municipalité. «Si on imagine le temps qu’il faut pour trancher un recours, on peut en déduire que l’exercice aurait coûté plus cher à la Ville que les 115'000 francs que l’ensemble des courriers représentait», reprend Sandro Rosselet.

Les 1207 recours – rassemblant 1307 personnes – déposés dans le délai légal ont donc obtenu gain de cause: les factures ont été purement et simplement annulées. Mais il n’y a pas eu de décision sur le fond. «Ce qui signifie que certaines personnes s’étant opposées par principe, sans raison valable, n’ont pas eu à s’acquitter du montant, alors que d’autres ont payé sans se plaindre, alors qu’elles auraient eu de justes motifs de contestations», constate, amère, une citoyenne.

Deuxième «saison» de la taxe

Se rattraperont-elles cette année? La douloureuse 2019 devrait être expédiée cet automne aux contribuables. «Comme il s’agit d’une taxe affectée, son montant n’est pas encore connu. Il sera ajusté en fonction de l’exercice, mais il ne sera pas plus élevé qu’en 2018», assure Sandro Rosselet. De quoi faire diminuer le nombre de contestations? «La communication sera meilleure et je pense que les gens auront compris qu’il s’agit d’une obligation légale, espère-t-il. Dans les six mois qui avaient précédé l’entrée en vigueur des sacs taxés, on avait tourné dans les différents quartiers pour expliquer de quoi il s’agissait. Là, avec le vote du Conseil le 6 décembre et les délais référendaires, on était pris par le temps.»

L’écologiste Céline Ehrwein entend l’argument, mais est d’avis que certains recours auraient peut-être été évités si la proposition de la Municipalité avait pu être soumise et discutée plus tôt en commission, puis devant le Conseil communal. La commission ad hoc et la Commission des finances sont venues avec plusieurs amendements: il était notamment question de mise en place de mesures compensatoires dans les domaines du social et de l’environnement. «Mais ce n’était pas possible: en cas de modification, le règlement doit repasser devant Monsieur Prix avant d’être validé par le Canton et nous n’avions pas assez de temps à disposition pour ça. Nous avons donc voté après avoir obtenu que les mesures complémentaires soient intégrées plus tard et qu’un groupe de travail soit créé pour étudier ce dossier. C’est ce que nous faisons en ce moment», note la cheffe de groupe des Verts au Conseil.

Mesures compensatoires

Afin de tenir compte du tissu social particulier d’Yverdon, la Municipalité a inscrit dans le règlement un certain nombre d’exemptions. Ainsi, considérant leur situation économique le plus souvent modeste, les moins de 25 ans ne sont pas taxés. Les plus de 65 ans bénéficient quant à eux d’un remboursement partiel de 50% de la taxe. Dans son rapport soumis au Conseil communal, la Commission des finances affirmait s’interroger sur la pertinence de cette dernière mesure, la majorité de ses membres estimant qu’une partie des 65 ans et plus «dispose de moyens nécessaires afin de faire face à cette charge», ce d’autant plus que les bénéficiaires des prestations complémentaires communales sont déjà exonérés.

De son côté, la commission ad hoc proposait notamment dans son rapport l’adjonction de mesures sociales et environnementales supplémentaires avec pour objectif de «redistribuer au minimum un montant équivalent à 50% du produit obtenu par les taxes», soit un total d’environ 1,2 million de francs. Aujourd’hui, les mesures sociales déjà introduites s’élèvent à quelque 600'0000 francs.

Des questions se posent dès lors: quelles mesures compensatoires supplémentaires le groupe interpartis proposera-t-il? Pour quel montant? Et où ces mesures seront-elles affectées, sachant qu’elles peuvent avoir une teneur aussi bien sociale qu’environnementale et servir au-delà des motifs interjetés via les recours? Le fruit de leur délibération est attendu par la Municipalité, qui souhaite pouvoir proposer un ajustement du règlement à l’automne. (24 heures)