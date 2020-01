La transition énergétique gagne aussi les alpages

Grandevent: Quand le lisier alimente tout le domaine

Mercredi sous le crachin, David Ruetschi était au fond d’une fouille, les pieds dans la boue, en train de manier la pelle puis le théodolite et le tracteur. David Ruetschi, c’est l’exploitant d’un élevage de volaille à deux pas. Il est aussi le syndic de Grandevent. Et le coordinateur d’un projet de biogaz lancé en 2014.



«C’est ça le plus difficile, dit-il. Réussir à tout suivre, ne pas se perdre dans les trois classeurs fédéraux et tenir le coup. Je ne compte plus les heures passées là-dessus et pas à l’exploitation.»



Le concept? Réunir, entre la ferme de David Ruetschi et celle de son compère Logan Jeanmonod, les lisiers et fumiers issus de leurs volailles, porcs et vaches laitières, ainsi que de quelques autres cultivateurs. Les cuves et la petite coopérative doivent ainsi parvenir à transformer en énergie quelque 5000 tonnes de déchets. De quoi rendre 100% renouvelables et autonomes les deux exploitations et leurs maisons.



«On a réfléchi à alimenter le village, poursuit David Ruetschi, mais c’était trop loin et avec trop de pertes. L’avantage, ici, c’est que le tout est semi-enterré dans la pente, c’est peu visible. On s’en est tiré parce qu’on a su associer nos compétences et des boîtes de la région, mais aussi grâce au coup de pouce de l’Aide suisse à la montagne. Ça nous a permis de nous lancer.»



Pour le syndic, c’est la preuve que les circuits courts tiennent la route en montagne. «L’agriculteur reste vu comme un producteur de méthane. Alors qu’en fait ces herbages qui composent 70% de notre territoire sont notre richesse.»



À l’échelle Suisse, seuls 6% du potentiel de biomasse seraient exploités.