La vaste rénovation de la gare de Chavornay a commencé

Les travaux qui ont débuté lundi en gare de Chavornay sont estimés à 12,8 millions de francs. Au total, il est prévu de construire une rampe et un escalier côté rue du Jura, ainsi qu’une autre rampe débouchant sur le quai central, lequel sera surélevé et prolongé en direction de Lausanne. De plus, la marquise historique en bois sera déplacée sur le quai puis restaurée et, enfin, un ascenseur sera également installé côté place de la Gare. D’ici le premier trimestre 2019, la gare de Chavornay se verra donc passablement transformée.

Cette modernisation de l’infrastructure ferroviaire a pour but d’offrir un accès de plain-pied aux voyageurs, et notamment à ceux en chaise roulante ou utilisant une poussette. Durant les travaux, des mesures seront prises afin de limiter autant que possible les dérangements liés au chantier et «d’impacter au minimum les voyageurs», assurent les CFF dans un communiqué.

Suivront d’autres transformations plus importantes. Le réaménagement de la ligne Orbe-Chavornay permettra en effet l’arrivée du RER vaudois dans la cité urbigène en liaison directe avec Lausanne. «Dans les prochaines années, les CFF effectueront divers autres travaux en gare de Chavornay, annonce Frédéric Revaz, porte-parole aux CFF. Une nouvelle voie de raccordement sera construite au nord de la gare, le quai 1 sera surélevé et la ligne de contact et le poste d’enclenchement seront renouvelés.»

La durée de ces futurs travaux est estimée à un an et demi et son coût à 23 millions de francs. Le projet est actuellement en cours d’analyse à l’Office fédéral des transports. En conséquence, la date de début des travaux qui, à terme, permettront à la ligne Orbe-Chavornay d’accéder directement aux voies CFF, n’est pas encore fixée. Car si les tenants et les aboutissants de l’ouvrage sont déjà bien définis, le financement doit encore être approuvé par les Chambres, qui ne se prononceront pas avant 2018. Le premier coup de pioche n’est donc pas pour tout de suite. (24 heures)