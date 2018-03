La vénérable tour de L'Abbaye sera restaurée

La ténacité des Combiers a payé. La rénovation de la tour de L’Abbaye, rare vestige de l’abbaye prémontrée du XIIe siècle (la tour est, elle, l’œuvre du seigneur Aymon de Montferrand en 1324) a été récemment mise à l’enquête. C’est le fruit de la mobilisation des Combiers et de l’Association pour la restauration de la tour. Manque encore l’aval du Conseil de la commune, qui participe également au financement. Le devis total se monte à 600'000 fr. et, parmi les autres soutiens, citons encore l’État, plusieurs fondations comme la Loterie Romande et Paul Edouard Piguet, ainsi que les montres Breguet SA. Quant à la monnaie locale lancée pour soutenir et sensibiliser à l’opération, le «turrim», 3500 monnaies valant 10 fr. ont été frappées. Il en reste encore 800, en circulation jusqu’à fin avril.

L’ouvrage promet d’être conséquent. Il faut repiquer tous les joints, analyser les crépis pour les reproduire à l’identique, changer les escaliers en bois ainsi que les charpentes, largement dégradées. La toiture doit être refaite en ardoise. «N’oublions pas l’horloge de 1758, ajoute Dominique Bonny, ancien député et président de l’association. Ce sont des spécialistes qui vont intervenir sur le mécanisme, qui sera rendu visible.» S’y ajoutent les ferrures et les courroies des cloches, qui pourront ainsi sonner le passage de la tour de la propriété du Canton à celle de la Commune à la fin des travaux. (24 heures)