Lassés de se battre, ils détruiront leur chalet

«On paie des redevances au Canton, mais il ne nous laisse pas entretenir nos biens. Pour ce chalet, comme d’autres voisins, nous avions demandé à renforcer les enrochements, qui permettent de lutter contre l’érosion, et par conséquent aussi de maintenir la largeur de la bande de roseaux de la Grande-Cariçaie. Mais ce n’est pas possible.»

Vice-président de l’Association des riverains de la rive sud du lac de Neuchâtel (ARSUD), Julien Spacio se lamente. Derrière lui, le chalet ne sera bientôt qu’un vieux souvenir. Le lotissement de vacances du secteur Trouville, à Cudrefin, fait l’objet d’une mise à l’enquête en vue de sa démolition. Une démarche lancée par le Canton de Vaud, propriétaire du sol, et la famille, qui devra financer le démontage.

«C’était le bien de mon papa, qui a 89 ans. Il a subi plusieurs dégâts naturels dus à l’érosion, et nous avons décidé en famille de ne plus l’utiliser», commente le Neuchâtelois Gérald Ueberschlag, sans vouloir s’étendre sur le dossier. Comme pour une autre famille, il y a quelques mois, la fatalité l’a emporté face à la volonté des Cantons de Vaud et de Fribourg de supprimer progressivement les quelque 180 chalets bâtis dès les années 20, dans une zone classée réserve naturelle depuis 2001.

Pour contenir l’érosion provoquée par le lac, la famille avait bien installé une protection en bois, mais l’eau a trouvé son chemin. Si bien que des arbres sont désormais couchés dans l’eau et que le cabanon, attenant à la bâtisse, menace de s’y écrouler prochainement. Faute d’autorisation pour renforcer leur bien, les Neuchâtelois ont décidé de lâcher prise.

«À la suite d’une visite sur place, le Canton a confirmé qu’il n’entendait pas autoriser des enrochements à la rive étant donné que les critères pour délivrer une telle autorisation n’étaient pas remplis», confirme Denis Rychner, conseiller en communication à la Direction générale de l’environnement.

Amoureux de la nature

Forte d’une pétition signée par plus de 22'000 personnes courant 2018 et remise il y a une année aux Grands Conseils des deux cantons, l’ARSUD prétend participer au maintien et au développement de la roselière, grâce aux activités des propriétaires de chalets. «Ce sont des amoureux de la nature. Mais les Cantons essaient de nous avoir à l’usure», lâche Julien Spacio, avocat et député PLR neuchâtelois, qui rappelle encore que le lac était nettement plus au large par le passé. À témoin, il tend sa main vers la ligne des Toblerones en béton installée par la Confédération au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

«Du fait de la coordination intercantonale entre Vaud et Fribourg, le dossier a nécessité du temps pour sa conduite. Le choix des procédures ayant été arrêté et la coordination étant en passe d’être achevée, les propriétaires seront bientôt informés du calendrier», reconnaît Denis Rychner. Pour les deux Cantons, suite à l’annulation, par le Tribunal fédéral en 2010, des contrats nature négociés en 2007, l’objectif est de démanteler ces constructions, à l’intérieur du périmètre de réserves naturelles d’importances nationale et internationale.

Sur sol vaudois, on dénombre 64 chalets bâtis sur les communes de Vully-les-Lacs (Chabrey) et de Cudrefin. Fribourg en compte encore 117, notamment dans les secteurs de Portalban ou à Estavayer. Les deux Cantons ont annoncé travailler de concert courant 2017 pour arriver à leurs fins.

«Sur Fribourg, le démantèlement des chalets fait partie d’un projet de modification du plan d’affectation cantonal de la rive sud du lac de Neuchâtel, en cours d’élaboration et qui devrait être soumis à l’enquête le printemps prochain», détaille Corinne Rebetez, responsable de la communication de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC). Vaud travaille plutôt sur une procédure de droit privé, qui devrait aussi être prochainement lancée.

L’avenir des chalets s’annonce donc bien sombre. Quant aux deux pétitions remises l’an passé, la majorité de la commission des pétitions du Grand Conseil vaudois propose de la rejeter, tandis que le Canton de Fribourg ne lui a pas encore apporté de réponse officielle.