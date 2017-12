Le Bar d’Y-vins déniche les gammes les moins connues

C’est à la rue du Milieu 10 que s’est installé le nouveau bar à vins Bar d’Y-vins à l’allure sobre et chaleureuse. Grâce à ses tables hautes, à son comptoir ou à ses fauteuils écarlates, vous pourrez choisir votre siège selon l’humeur du moment pour siroter votre apéro. À condition qu’il n’y ait pas trop de monde. Ouvert le 15 décembre, l’établissement est déjà connu dans le coin. «On a bien démarré. Nous avons un peu plus d’une centaine de clients par jour, se réjouit Jean-Marc Ballif, l’un des deux tenanciers. Ce qui nous fait très plaisir, c’est que le retour des clients est à 99,9% positif. Il y a beaucoup plus de jeunes que ce à quoi je m’attendais, des jeunes qui s’intéressent au vin.»

La carte est notée à la craie sur des ardoises. Il y a du choix parmi les grandes appellations étrangères telles que bordeaux, bourgogne, côtes-du-Rhône, Piémont, mais surtout une jolie diversité parmi les cantons suisses, et pas des plus communs: les Grisons ou Schaffhouse par exemple. «Notre ambition est de faire connaître le vin de la région, de la Suisse et de l’Europe. On essaie de dénicher les moins connus, explique Jean-Marc Ballif. Nous choisissons des vins de propriétaire qui nous plaisent. La carte change une fois par mois.» Le bar est ouvert dès 10 h du matin, les amis peuvent s’y retrouver pour boire un café, un thé, un jus de pomme ou déguster des bières artisanales, du vin doux ou du cidre. Les tenanciers attendant de recevoir leur nouvelle licence pour proposer des planchettes de fromages et de viandes froides.

Le Bar d’Y-vins Rue du Milieu 10, Yverdon-les-Bains. Ouvert ma-me-je 10 h-21 h, ve 10 h-22 h et sa 8 h-22 h. (24 heures)