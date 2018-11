Le Bonhomme Hiver ne brûlera pas en 2019 à Yverdon

Refermez vos sachets de confettis, rangez vos masques de carnaval et mettez les Guggenmusik en sourdine. À Yverdon, le Bonhomme Hiver peut dormir sur ses deux oreilles, il n’aura pas chaud aux fesses à la mi-mars: les Brandons n’auront pas lieu en 2019. La Municipalité a en quelque sorte confirmé, mardi matin, une annonce qui était dans l’air frais de cette fin d’automne. Soit depuis que le président du comité d’organisation de la manifestation a fait part de sa démission, pour raisons de santé.

Mais la fête, qui a fait son apparition dans le chef-lieu nord-vaudois dans la seconde moitié du XIXe siècle, ne devrait pas pour autant tirer sa révérence de manière définitive, puisqu’il est prévu qu’elle revienne dès 2020. Plus belle qu’avant, comme le veut la chanson populaire? À voir, tant il est vrai que si les Brandons d’Yverdon n’ont jamais rivalisé de popularité avec ceux de Payerne, voire avec le Carnaval de Sainte-Croix depuis sa création dans les années 80, la fête qui célèbre la fin de l’hiver a connu un passé meilleur que son présent.

L’interruption à venir est cependant une première depuis un bail. Certains parlent du milieu des années 80, d’autres affirment que les Brandons n’ont jamais été annulés. «Mais attention, contrairement à d’autres Brandons, nous ne sommes pas dans une logique de disparition, on observe véritablement une pause», affirme la municipale de la Culture, Carmen Tanner. C’est du reste son service, qui a proposé au comité de faire ce break. «On y a réfléchi quand ils sont venus vers nous avec le déficit de 30 000 francs qui a sanctionné l’édition 2018, souligne l’édile.» En 2016 et 2017, la Ville avait déjà dû éponger une partie des dettes, respectivement pour 68 000 francs et 10 000 francs. «On a constaté que les organisateurs ne parvenaient ni à trouver le sponsoring espéré au moment du budget, ni à maîtriser les coûts.»

Audit externe demandé

Une délégation de la Municipalité va rencontrer le comité des Brandons pour identifier des mesures d’assainissement. Parallèlement, ce dernier a demandé un audit externe, que la Ville finance. «Nous avons des doutes à lever», reprend Carmen Tanner. Un comité restreint – défini par le Service de la Culture et le comité des Brandons – sera constitué pour épauler l’association organisatrice qui dispose d’un peu plus d’une année pour repenser la fête. «Pour assurer sa pérennité, une tradition ne peut pas rester figée, même si elle est inscrite au patrimoine immatériel du Canton de Vaud. Elle doit se réinventer», avance la municipale. Responsable communication du comité, Malika Ajlani précise que la fête doit rester à ses habitants, mais que les enfants doivent y être mieux intégrés. «Les Brandons proposent des concerts pour les adultes, on devrait imaginer des spectacles pour les plus jeunes, à l’Échandole ou aux Caves du Château. Et mettre sur pied un concours de meilleur déguisement pour eux.»

Se pose également la question de la Braderie de la Plaine, que la même équipe était censée organiser en août dernier déjà. «Je crois qu’il faut prendre les choses les unes après les autres et se concentrer d’abord sur les Brandons», conclut Carmen Tanner. (24 heures)