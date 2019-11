Le Buffet de Vallorbe ravive des souvenirs

Vous reprendrez bien un peu de nostalgie avec votre café? Aux allures de belle endormie aux immenses couloirs qui revivent seulement au passage des trains, la gare de Vallorbe a retrouvé, depuis 2017, son buffet bien installé au rez de l’aile droite de ce monument national. Un recoin épargné par le temps ou presque. Des boiseries aux murs qui semblent discuter avec la vieille horloge murale et une alignée de photos d’époques qui rappellent les grandes années de l’institution. C’était la halte de passage des grands de ce monde (Gandhi y a pris un café à la table du fond en 1931) et des quelque 300 employés, douaniers, agents, cheminots des deux pays et des ouvriers vallorbiers qui faisaient battre ce véritable organe de toute la région.

«L’histoire de cet établissement nous donne de l’ambition. On veut faire partie de son héritage». Endri Ciobanu Patron du Buffet

Aujourd’hui, signe des temps, s’y est toutefois ajouté un écran plat, une discutable affiche «PARIS» en rose et noir, et des soirées cuisses de grenouille à volonté avec animation musicale. La patte des tenanciers qui ont redonné à Vallorbe son buffet. Dernier en date, le jeune débrouillard Endri Ciobanu. Passé par le Vieil Ouchy et la pizzeria Bella Vita, en face d’une autre gare des années 1910, celle de Lausanne.

«L’histoire de l’établissement nous donne de l’ambition, on a envie de faire partie de cet héritage, note-t-il, entre deux services. La première chose que j’ai faite en arrivant, c’est remettre des chaises et du mobilier en bois. Ce sont des choses qui parlent aux gens. On a conservé les plats de brasserie, évidemment, mais j’y ai ajouté des pizzas qui marchent bien. Le fait d’être un lieu de passage ne nous met pas à l’abri. On n’a pas le droit à l’erreur.»

Les Vallorbiers, heureux d’avoir retrouvé leur bon vieux buffet, lui en voudraient. «Il nous manquait ce buffet. Les temps ont changé. Cet établissement aussi. Mais il nous rappelle l’ambiance de l’époque», raconte un ancien cheminot assis face à ses trois décis et le numéro du jour de la Julie.

Entre les services, le buffet retrouve, il est vrai, un peu le rythme des trains. Quelques pendulaires avalent rapidement un café avant de reprendre le régional. Un voyageur arrive, visiblement fatigué, et savoure chaque goutte de sa mousse avant de poursuivre sa route. Ici plus qu’ailleurs, la suppression du TGV de 7 heures a laissé des traces. Sans trop y penser, Hélène Aubert sirote son café. «J’essaie de venir souvent. Quand j’étais petite, on s’y arrêtait avec ma famille en rentrant de Vaulion quand on allait chercher du fromage. Maintenant on est un peu plus tranquilles dans la grande salle. Avec toujours une superbe vue depuis la terrasse. Ceux qui disent que Vallorbe est un trou feraient mieux de venir ici.»

À 17 heures, l’ancien cheminot a fini son journal et retrouvé deux habituées. Un autre train est passé, emportant une retraitée neuchâteloise qui était venue à Vallorbe pour y prendre ses pâtés («les meilleurs du monde»), et évidemment un café au buffet. La porte menant aux toilettes, sur laquelle est de nouveau affiché l’horaire jaune des CFF, grince un peu.

L’autre jour, quand 523 passagers du train de nuit Dijon-Milan y sont restés en rade, c’était moins calme. Sourire en coin, Endri Ciobano en a fait des menus et des sandwichs ce soir-là.

«Ce n’est peut-être pas l’endroit où tous les anciens du village jouent aux cartes, mais tout le monde s’y retrouve, notamment à midi, raconte le conservateur du Musée du fer tout proche, Simon Leresche. J’ai assez envie de croire que la bonne marche du buffet incarne le renouveau de la gare. Pour nous, la belle époque et les grandes heures de cette gare, c’est tout un symbole. Des têtes couronnées, les grands de ce monde s’y sont arrêtés. Les Vallorbiers sont attachés à ce buffet.»

Venue chercher des prix pour le prochain loto, Dominique Tellenbach, énergique Vallorbière, en témoigne. «Certains s’attablent au buffet juste en passant. Mais pour mois c’est un lieu de rencontre. Un endroit où l’on se rend compte à quel point la culture de la discussion dans les bistrots est importante. Pour refaire le monde autour d’une table, mais aussi pour la richesse des échanges. De la terrasse, on discute parfois avec les requérants d’asile qui passent devant. Ce sont des habitudes qui doivent rester.»