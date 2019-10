Le Canton invalide le projet de référendum d'Orbe

Le débat de l’année n’aura pas lieu sur les pavés – au propre comme au figuré – de la place du Marché d’Orbe. En tout cas pas dans l’immédiat. Le projet de réaménagement du cœur de la deuxième commune du Nord vaudois, que l’Exécutif entendait soumettre aux Urbigènes, a été refusé par le Canton, indique Orbe dans un communiqué. La faute aux circonstances mêmes dans lesquelles s’est joué le début de l’affaire.

Retour au 5 septembre dernier, quand le projet de l’Exécutif échoue lors du débat en plénum, par 26 voix contre 23. Une partie des élus, notamment au sein de la droite et d’Union Libre, doutait de la pertinence de lancer maintenant ce projet inscrit au programme de la législature mais, selon eux, non prioritaire dans la liste des investissements. En fin de débat, le Parti socialiste obtenait toutefois que l’objet soit soumis à un référendum spontané et donc au vote des citoyens. Ni une ni deux, la campagne commençait déjà.

Raté. La loi sur l’exercice des droits politiques, rappelle le Canton, qui a vu passer la demande formelle de tenue du référendum, ne permet pas de faire voter le peuple sur un objet refusé. Selon la loi, une votation communale ne peut pas avoir comme but de se prononcer sur le maintien d’un état existant, en l’occurrence laisser la place telle quelle, comme l’a décidé le Conseil.

«Logique, admet le syndic, Henri Germond. Mais ça a été une surprise totale, nous ne sommes pas des juristes. Nous avons toutefois pris la décision de revenir devant le Conseil avec le projet et de parvenir à une votation.» Et l’élu de prendre l’exemple du cas de La Praz, qui avait soumis au vote une deuxième fois le même objet, à savoir le parc éolien du Mollendruz, après un résultat négatif lors d’un Conseil général où plusieurs citoyens étaient venus faire basculer le vote. «Pour nous, le Conseil avait approuvé l’idée d’un référendum et tous les groupes avaient trouvé le projet bon, enchaîne le syndic socialiste. On s’est rendu compte en discutant que le projet était parfois mal compris. C’est l’occasion de le présenter et de travailler sur certains aspects. Notamment la cohérence de la place remaniée avec le concept de stationnement qui a été, lui, accepté.»

Entre les lignes, l’Exécutif est aussi peut-être plus convaincu de ses chances dans les urnes que face aux élus.

Le projet pour la place, pour rappel, prévoit la suppression du stationnement, la réduction du trafic et la pose d’un sol de granit adapté aux piétons et aux manifestations locales.