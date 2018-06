Le Chenit accepte l'usine du Groupe Swatch

Il va y avoir du mouvement à la vallée de Joux. Le Conseil communal du Chenit a accepté lundi soir, au terme d'un débat intense, la nouvelle usine du Groupe Swatch.

Vote final: 1 non, 6 abstentions. Majorité de oui. L'usine Swatch sauve sa tête. — Erwan Le Bec (@ErwanLeBec) 25 juin 2018

Le géant horloger biennois projette de concentrer au Brassus ses activités combières actuellement réparties sur six sites (notamment à l'Orient et aux Bioux). Est concernée, entre autres, l'entité CHH Microtechnique, héritière du fabricant de mouvements ETA. En tout, le nouveau site, qui doit se construire près du site existant de CHH Microtechnique, concerne le regroupement de 400 collaborateurs.

Le budget du projet n'a pas été communiqué par le groupe horloger, poids lourd de l'industrie à la Vallée. L'achat du terrain à la Commune se monte à 880'000 francs.

Le nouveau complexe industriel a toutefois eu de la peine à passer la rampe auprès des conseillers combiers. De gauche à droite, plusieurs élus ont dénoncé «la toute-puissance de l'horlogerie» et le «chantage» du projet en cours. Les points soulevés ? Le trafic, les effets sur le paysage et le faible espace de verdure prévu dans le projet. «Un mammouth d'acier», a regretté un élu de la droite. «Il ne s'agit pas de chantage mais bien de la réalité, a argumenté la municipale, députée et horlogère Carole Dubois. Ces entreprises peuvent très bien aller ailleurs, à Vallorbe ou à Yverdon, où les impôts seront plus réduits.»

Malgré plusieurs grincements de dents, la quasi-totalité de l'assemblée communale a validé le plan d'affectation et la vente du terrain. «Sans ces entreprises, la Vallée serait certainement plus belle mais morte», a tranché un ténor de la droite. (24 heures)