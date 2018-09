Le Chenit pourra bel et bien accueillir les JOJ

Les compétitions de ski de fond des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) pourront bel et bien se dérouler au Chenit. Jeudi, l’Etat, la Municipalité et les opposants - Pro Natura Vaud et la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (FP) - ont annoncé être parvenus à un accord. Les deux ONG ont confirmé le retrait de leur opposition et du recours déposé au Tribunal cantonal, après avoir constaté le début de travaux d’aménagement au Chenit (24 heures du 28 août).

Les deux parties ont signé une convention avec pour conséquence le retrait de l’opposition et du recours interjeté par les deux associations environnementales. Celles-ci avaient récemment dénoncé le début des travaux d’aménagements (agrandissement d’un parking, modification de pistes) sans aucune mise à l’enquête préalable. Le chantier avait été gelé depuis.

L'accord garantit la remise en état complète de ce site inscrit à l’Inventaire fédéral des paysages après les compétitions des JOJ, qui se dérouleront du 9 au 22 janvier 2020. La Municipalité du Chenit devra procéder à cette remise en état au plus tard à fin juillet 2020.

Le Chenit pourra ainsi accueillir cet hiver déjà les OPA Games 2019, puis un an plus tard les JOJ. Parmi les conditions fixées par la DGE permettant la tenue de ces événements figure également l’interdiction de recourir à l’enneigement mécanique des pistes en dehors de ces manifestations. Différentes mesures visent par ailleurs à préserver la tranquillité de la faune dans cette zone forestière.

Le centre nordique mis au frigo

FP s’inquiétait de voir ces aménagements provisoires devenir permanents, la Municipalité travaillant parallèlement à l’élaboration d’un centre nordique dans ce secteur. La fondation s’était opposée à une précédente mouture du projet. «La Municipalité s’engage à ne pas mettre à l’enquête publique un plan d’affectation pour la réalisation d’un centre nordique sur ce site avant cette remise en état», indique le Canton.

Tous les sites sont connus

Les huit sites hôtes - Lausanne, Le Chenit, Villars, Leysin, Les Diablerets, Champéry (VS), Saint-Moritz (GR) et Les Rousses (F) du prochain événement olympique hivernal sont donc désormais connus. «Sur tous les chantiers, les plannings sont respectés. Nous pourrons y organiser de grands événements cet hiver déjà - OPA Games, coupes d'Europe ou championnats du monde. Ce qui nous permettra d’arriver en janvier 2020 avec une organisation déjà rodée», salue Ian Logan, directeur général de Lausanne 2020. Au Chenit, 160 jeunes sportifs sont attendus dans le cadre de ces jeux (sur 1880 athlètes en lice). (24 heures)