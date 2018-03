Le Chenit valide le futur Pôle Santé

Et de deux sur trois! Après L’Abbaye, Le Chenit a accepté lundi de rejoindre l’association Pôle Santé Vallée de Joux. Cette nouvelle entité à constituer devra assumer la direction, la gestion et l’organisation générale du futur dispositif médico-social combier. Mais si la quasi-unanimité des élus est convaincue de son bien-fondé, l’adhésion n’est pas allée de soi. «Le diable se cache dans les détails», a soupiré le syndic, Stives Morand, après des dizaines de minutes de débat sur la forme.

En cause? La représentativité communale au sein de l’organisation et un vice de forme dénoncé par le municipal Michel Beetschen. Et l’un n’allait pas sans l’autre. Insatisfaite de cette représentativité – la commission veut un municipal et un conseiller communal avec une voix chacun plutôt qu’un seul élu avec deux voix délibératives – elle a proposé au Conseil de refuser l’adoption des statuts. Ce à quoi Michel Beetschen a répondu qu’un des membres de la commission étant absent de la dernière séance de commission, il n’aurait pas dû participer à la finalisation de son rapport…

Pourtant sur le fond, la légitimité du projet n’était pas mise en cause. «Il y a plus de 20 ans, le conseiller d’État Philippe Pidoux voulait tout simplement rayer de la carte vaudoise l’Hôpital de la Vallée», a rappelé Stives Morand. Aujourd’hui, la donne a changé. Et l’actuel ministre de la Santé défend ce projet, demandant simplement aux Combiers d’adopter un système fonctionnant mieux que l’actuel, à l’image de ce qui s’est fait à Sainte-Croix et au Pays-d’Enhaut, soit les deux autres régions de montagne situées en zone périphérique.

«C’est la dernière législature de Pierre-Yves Maillard et on ne sait pas ce qu’en pensera son successeur. Sans la participation cantonale, il serait tout simplement impossible de maintenir une structure sanitaire régionale à la Vallée», a repris Michel Beetschen. Message reçu cinq sur cinq par l’assemblée qui a au final largement accepté le projet. Ce dernier devra encore convaincre les élus du Lieu avant que l’association puisse être constituée. (24 heures)