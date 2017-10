Le Comptoir broyard étend son assise vers Moudon

«Pour cette grand-messe commerciale, notre présence se limitait jusqu’ici à quelques stands d’entreprises moudonnoises… Pourtant, nous travaillons à longueur d’année nos liens économiques avec la région broyarde, par l’intermédiaire de la Communauté régionale de la Broye (Coreb) ou de l’Association Région Broye-Vully. En tant que responsable du développement économique communal, je tenais à y remédier.» Syndique de Moudon, Carole Pico n’est pas peu fière du tour de force qu’elle a réalisé ces dernières semaines. Sur un espace proche de 200 m2, une douzaine d’entreprises de la Haute-Broye montreront leurs activités du 17 au 26 novembre, dans le cadre de la 9e édition du Comptoir broyard, à Payerne.

Sous 12'000 m2 de cantines montées dans l’enceinte de la caserne DCA de Payerne, le grand raout commercial de la Broye intercantonale espère attirer quelque 90'000 visiteurs en dix jours. La nouveauté de l’ouverture du côté moudonnois est relevée par Sven Clot, président de l’organisation. «Ce Comptoir réunit toute l’économie broyarde et la Haute-Broye en fait naturellement partie. C’était un objectif du comité que d’attirer des sociétés de Moudon et des environs à l’occasion de cette foire.»

Véritable locomotive

Dans un premier temps, Jean-Daniel Faucherre, entrepreneur moudonnois impliqué de longue date dans le Comptoir broyard, a signé les premiers échanges. Puis les contacts se sont renforcés courant 2016 quand la Broye intercantonale a été invitée à se présenter à l’occasion du Comptoir de la Glâne à Romont. La Commune de Moudon ayant décidé de jouer le rôle de locomotive, la machine était lancée.

Dès le début de l’année, Moudon a ainsi convié toutes les entreprises y ayant leur siège à une séance d’information, de même que l’Office du tourisme et la Société industrielle et commerciale. A la clé, une douzaine d’enseignes ont décidé de jouer le jeu, à l’instar de Butty Fleurs, dont ce sera la première participation à Payerne. «On fait partie de la Broye et l’idée de grouper les commerçants moudonnois est excellente. J’ai donc décidé de jouer le jeu», souffle Jean-Marc Butty, directeur. La Commune prenant à sa charge la moquette installée au sol et les décorations murales, les entreprises voient aussi leur investissement légèrement réduit, même s’il reste conséquent.

A la clé, les exposants gagneront la possibilité de présenter leurs activités aux visiteurs dans une ambiance caniculaire. En effet, pour ramener du soleil dans une période où la région broyarde est souvent sous une couverture nuageuse, la thématique retenue pour ces dix jours de foire est «Il va faire chaud», avec la région de Padoue (Italie) comme invité d’honneur. La station de La Berra, dans les Préalpes fribourgeoises, et la Fédération vaudoise des entrepreneurs seront les deux hôtes d’honneur. Un programme dense rythmera ces réjouissances, qui réuniront 200 exposants et cinq restaurants provisoires et dont le budget s’élève à 1,5 million de francs. (24 heures)