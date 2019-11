Le Comptoir broyard revoit ses habitudes, pas ses ambitions

Parmi les quelque 85'000 visiteurs du prochain Comptoir broyard, attendus du 15 au 24 novembre sous quelque 14'000 m2 de cantines sur les terrains de l’armée, à la route de Grandcour, les habitués devront revoir leurs coutumes.

Au lieu d’une zone d’accueil en prolongement du parking, les organisateurs de la foire broyarde ont été contraints de décaler leur chapiteau d’entrée et l’espace festif d’une bonne quarantaine de mètres en direction de la route de Neuchâtel. La raison? La récente ouverture du centre de recrutement romand de l’armée à Payerne et les aménagements qu’il a nécessités.

Un espace réduit

Une barrière métallique a été installée sur la vaste parcelle où les cantines s’installent depuis septembre, réduisant ainsi l’espace à disposition. «Heureusement, alors que ce grillage était prévu tout droit, nous avons pu le faire dévier un peu, afin de bâtir cette nouvelle cantine d’entrée», explique Sven Clot, président d’organisation.

La tente se dressant sur une haie, les organisateurs ont également dû prendre à leur charge l’abattage des arbres et un replantage le long de la route des Condémines, sous la vigilance d’un biologiste. Enfin, plusieurs camions de tout-venant ont été nécessaires pour stabiliser les abords détrempés de l’endroit, un matériau qui devra ensuite être enlevé.

De longues négociations avec ArmaSuisse

Soit quelque 80'000 fr. supplémentaires, qui font passer le budget à 1,7 million. Ces nouveaux coûts seront assumés par les exposants, la location du mètre carré passant ainsi de 147 fr. en moyenne à 160 fr. «Nous avons envisagé de faire payer le parking, mais les exposants préféraient que les clients ne doivent pas débourser davantage que le prix de l’entrée», poursuit le président, dans un sourire de satisfaction. Car si les négociations avec ArmaSuisse ont été longues, la nouvelle convention est renouvelable tacitement tous les deux ans pour une utilisation de la parcelle pendant environ trois mois. Un soulagement pour le comité bénévole.

L’armée aussi y trouve son bonheur, bénéficiant notamment d’un imposant stand sur le parcours. «La région de la Broye héberge la principale base aérienne de Suisse, depuis près de cent ans, souligne Giorgio Krüsi, de la communication du Département fédéral de la défense. Notre engagement au Comptoir a pour but d’expliquer les missions des Forces aériennes et les nuisances occasionnées.» Outre la présentation d’un Tiger F-5 de la Patrouille suisse en configuration de vol, l’armée va ainsi pouvoir expliquer le projet AIR2030, soit l’évaluation et l’acquisition du nouvel avion de combat qui, en cas d’achat, sera engagé en priorité depuis Payerne.

Nombre record de commerces

Quant à la hausse des tarifs pour les exposants, elle ne les a pas retenus. Ainsi un nombre record de 237 commerces, dont les deux tiers sont broyards, présenteront leurs produits sur une surface agrandie. «Avec cette nouvelle entrée, nous gagnons notamment des mètres carrés dans l’espace festif», a présenté Laurent Favre, responsable des infrastructures.

Le soleil, la culture et la gastronomie du Pérou seront à découvrir sur le stand de l’hôte d’honneur. Deux invités d’honneur bénéficieront aussi d’un espace de choix, à savoir le centre de secours et d’urgences du Nord vaudois et de la Broye et jeunes sapeurs-pompiers de la Broye valdo-fribourgeoise.