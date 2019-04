Le Comptoir s’achève avec une fréquentation stable

«Au niveau de la fréquentation, nous sommes stables par rapport aux précédentes éditions, estime Éric Morleo, responsable de la communication du Comptoir du Nord vaudois. Au-delà de 50'000 visiteurs, nous considérons que c’est un succès. Et nous en comptabilisons plus de 51'000.»

À l’heure du bilan de la 45e édition de la manifestation qui s’est achevée dimanche, l’organisation peut se réjouir. «Notre grand atout, c’est la gratuité, affirme Éric Morleo. On partait du principe que lorsqu’un couple se rend à la Migros pour acheter un aspirateur, il n’a pas à payer une entrée. Chez nous, c’est pareil. Y compris pour le parking, qui ne coûte pas un franc.»

La diversité des stands est aussi saluée par le responsable communication. «Les gens nous font confiance et savent qu’ils auront du choix. Nous sommes aussi satisfaits du nouvel espace artistique, qui a eu un joli succès.» Durant le comptoir, quatre artistes de la région ont pu exposer et vendre leurs œuvres. «Nous essayerons de renouveler et de développer le projet», assure Éric Morleo. (24 heures)