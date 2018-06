Le «Délit de dignité» photographique de Didier Deriaz

Quatre décennies durant, Didier Deriaz a commis ce qu’il appelle un «Délit de dignité». Envoyé en reportage photographique en Afrique durant six mois par la Coopération technique suisse (l’actuelle DDC) en 1975, il en est revenu avec 8000 tirages argentiques. Forêts, marchés, eau, école, santé, femmes, hommes, enfants: le Baulméran a immortalisé tout ce qu’il pouvait. Et ce n’était que le début d’un incroyable périple dont il tire l’exposition présentée jusqu’au 8 juillet dans les combles de l’Auberge, à Baulmes.

«Quand je regarde ces images, j’ai l’impression qu’elles ont été prises dans une autre vie.»

De l’Afrique, Didier Deriaz en est littéralement tombé amoureux. Et pas seulement parce que c’est au Rwanda qu’il a rencontré celle qui partage sa vie aujourd’hui dans son village natal du Nord vaudois. Des voyages, sac photo en bandoulière, il en a tellement entrepris sur le continent noir qu’il peine à les compter. Dès 1978, il y retourne pour vivre une expérience de photojournaliste qui durera plus de cinq ans, entrecoupée de retours en Suisse.

Deux chiffres permettent toutefois d’appréhender l’ampleur de son travail et la profondeur de son approche: son fonds photo se compose de 200'000 images, prises dans 20 pays différents. Elles sont le fruit de travaux parfois entrepris parallèlement aux mandats confiés par différentes organisations de développement ou ONG. Pendant dix-huit ans, jusqu’en 2005, Didier Deriaz a ainsi collaboré avec la Fondation Max Havelaar, après avoir coordonné pendant sept ans les programmes d’aide de Swissaid au Niger et au Tchad.

«Quand je regarde ces images, qui ont souvent été développées dans des labos de fortune à Ouagadougou, Kigali, Tahoua, N’Djamena ou Dakar, j’ai l’impression qu’elles ont été prises dans une autre vie», souligne-t-il. Contacté par les patronnes de l’Auberge pour monter cette exposition, il a saisi l’occasion qui s’offrait à lui de faire d’une pierre deux coups: montrer aux Baulmérans ce qu’il avait fait avant et rendre hommage à tous ceux qu’il a rencontrés et immortalisés.

En tournant son objectif sur le quotidien des Africains, fait de travail, de réussites et de difficultés, il a constitué un véritable témoignage historique que «Délit de dignité» transmet. «Ma sensibilité m’a poussé à me pencher sur la vie des petites gens, davantage que sur le spectacle grandiose d’un coucher de soleil avec lion rugissant au premier plan», résume-t-il. Ce qui peut choquer celui qui connaît l’Afrique – ou en tout cas le surprendre –, c’est que les clichés noir-blanc de Didier Deriaz ont beau avoir été réalisés il y a entre quinze et quarante ans, ils restent d’actualité. «On parle souvent de la formidable croissance économique que connaît ce continent depuis une décennie. Mais si l’on se rend dans tel ou tel pays de l’Ouest africain – en particulier au Sahel –, on est effaré de constater que non seulement rien n’a changé, mais qu’en de nombreux endroits la situation a empiré et les plus vulnérables sont encore plus pauvres…» analyse l’artiste. Qui conclut sur un chiffre aussi éloquent qu’inquiétant: «Cette croissance, elle profite à moins de 3% de la population…»

«Délit de dignité» Combles de l’Auberge de Baulmes, jusqu’au 8 juillet. (24 heures)