Le Groupe théâtral fête son jubilé par une revue

«Il y a quatre ou cinq ans, j’avais mis en scène «Le Tartuffe», en alexandrins. C’est une pièce compliquée, mais cela m’avait quand même semblé plus simple que de préparer une revue.» Catherine Egger est étonnée du travail auquel s’astreignent les membres du Groupe théâtral avenchois pour leur revue décennale. Les acteurs amateurs broyards préparent «60 nuances de GTA», qu’ils proposeront au Théâtre communal du 1er au 9 février, à l’occasion du 60e anniversaire de la troupe. Dans sa tâche, la metteuse en scène s’appuie également sur sa fille, Élodie, afin de rythmer les enchaînements.

Vie politique locale, mais pas que

La troupe s’est mise au travail dès le printemps dernier pour monter une revue qui abordera la vie politique locale, mais aussi l’élection de deux conseillères fédérales, les soucis de La Poste, de l’école ou les difficultés du commerce au centre-ville de la cité romaine. «Les sketches ont été écrits par sept plumes différentes de la société, et c’est plus compliqué de les imbriquer que si l’auteur est unique», ajoute la responsable tout en recadrant ses acteurs lors d’un débat. Sur scène, le journaliste Darius Bossebien tente d’éviter un esclandre entre Virginia Cactus, égérie des défenseurs de la cause animale, et Aimé Dubœuf, boucher-charcutier dont la devanture a été caillassée.

Comme il y a dix ans, la société a donc choisi de revisiter l’actualité en sketches et en chansons pour célébrer son anniversaire. S’ils seront une quinzaine sur scène en 2019, les Avenchois brûlent les planches depuis 1959. À l’époque, il s’agissait de donner une structure officielle à la petite troupe d’amis qui animaient les après-soirées des sociétés de gymnastique ou de fanfare.

Voler de ses propres ailes

Rapidement, le GTA décide de jouer aussi une pièce pour son propre compte. Ce sera «L’idiote», de Marcel Achard, en 1966, année qui voit René Pradervand rejoindre la troupe pour la première fois. Avec la fermeture du vieux théâtre en 1969, la troupe cesse de jouer pour les autres sociétés locales tout en collaborant encore parfois avec le chœur mixte ou la gymnastique. Désormais, le GTA vole de ses propres ailes, choisissant souvent des comédies, mais aussi parfois du Molière ou du Feydeau.

«Comme nous n’avions plus vraiment de théâtre officiel jusqu’à l’inauguration des lieux actuels en 1989, nous avons joué à plusieurs endroits et même en extérieur, par exemple pour le «Procès de la truie» en 1986, se souvient René Pradervand. Mais alors que nous avions répété tout l’été, le soir de la première, début septembre, nous avons été surpris par la reprise des vols de nuit d’entraînement de l’armée!» Heureusement, un accord avait pu être trouvé pour éviter le survol d’Avenches.

Dans la troupe, les deux créations du journaliste Pascal Pellegrino restent gravées dans les mémoires. Surtout la pièce «L’amour de Laura» que les comédiens ont eu l’opportunité de présenter à Paris, lors d’un festival de théâtre amateur. L’histoire ne dit pas si Vincent Perez était allé les voir. Car l’acteur né à Lausanne avait aussi côtoyé la troupe broyarde avant de jouer dans «Cyrano de Bergerac». Ayant rencontré une actrice qui répétait dans un train, il tenait un petit rôle pour la pièce «Noces de sang» dans son adolescence. (24 heures)