Le PLR fait son show devant les élus vaudois

Les huiles du PLR et une bonne pincée de gens du cru se sont pressés mercredi soir sous les poutres de l’Aula Magna, au Château d’Yverdon, pour entendre les trois prétendants à la succession Schneider-Ammann. Karin Keller-Sutter, Hans Wicki et Christian Amsler terminaient leur roadshow entamé à Bâle il y a 10 jours. Pour leur dernière ligne droite avant la désignation des candidats, ce vendredi, puis l’élection, le 5 décembre, les candidats se sont prêtés à l’exercice du débat contradictoire.

Dans un français parfait pour KKS, nettement moins bon pour ses deux challengers, les trois bretteurs ont tenté de faire le tour des gros dossiers fédéraux. Donnant des gages tour à tour à l’UDC et aux socialistes, la dame de Saint-Gall a distillé avec habileté ses convictions, faisant preuve, le plus souvent d’un grand pragmatisme. Pour elle, les lignes des partis sont une chose, la réalité des affaires politiques une autre. L’important, à ses yeux, consiste à maintenir la Suisse et ses points forts que sont le fédéralisme et la démocratie directe.

Ses deux challengers masculins ont eu beaucoup plus de peine à faire comprendre leur pensée. Dans une telle rencontre, on mesure à quel point la langue, quand on ne la maîtrise pas, peut faire obstacle. Pour Hans Wicki, le moins «capé» en français, l’exercice s’est révélé difficile. Au moment de parler du pacte migratoire avec l’ONU, le conseiller aux Etats nidwaldien a même demandé de s’exprimer dans sa langue, la question étant trop «sensible». Cela lui a permis d’articuler un véritable avis, ferme et franc, sur les «soft laws» internationales qui, à ses yeux, finissent toujours par s’imposer dans l’arsenal juridique d’un pays.

«J’ai fait toutes mes écoles en allemand. Ce soir, je me suis mis à leur place… Et j’ai trouvé la langue de Karin Keller-Sutter impressionnante»

Christian Amsler, conseiller d’Etat Schaffousois, a quant à lui beaucoup esquivé les questions, notamment sur la menace que fait peser l’Union européenne sur la question de l’équivalence boursière. Assurément, de solution, il n’en a pas. Et quant au fait de se mettre en lice face à une femme, il répond, tout sourire, par une pirouette: «Je ne peux pas changer le fait que je suis un homme.»

Après les questions de la salle sur la mondialisation, le sort des artisans ou celui des paysans, nombreux sont restés pour l’apéritif. Syndic d’Echichens, Daniel Meienberger, lui-même suisse alémanique, fait ce constat: «J’ai fait toutes mes écoles en allemand et quand je suis arrivé ici, j’ai appris la langue. Ce soir, je me suis mis à leur place… Et j’ai trouvé la langue de Karin Keller-Sutter impressionnante. Elle parle encore mieux que Kurt Furgler à l’époque.»

Le président du PLR vaudois, Marc-Olivier Buffat, est convaincu de la formule: «C’est un exercice très productif et très démocratique. Il permet au public de voir le tempérament des candidats, de percevoir leur ressenti, leurs émotions politiques.» Pour les grandes révélations, en revanche, il faudra repasser. (24 heures)