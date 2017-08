Le Tattoo d’Avenches s’offre les Stones de la musique militaire

The Commandant’s Own est à la musique militaire ce que les Rolling Stones sont au rock. C’est en substance le message passé par Michel Doleires, fier d’avoir pu mettre l’orchestre de représentation de l’armée américaine au sommet de l’affiche de son Avenches Tattoo, qui se déroulera dans les arènes du 31 août au 2 septembre. Pour donner un peu plus la mesure de cette venue exceptionnelle – la première d’une formation non européenne à Avenches –, le directeur général n’hésite pas non plus à se réjouir des félicitations reçues d’une référence en la matière, le big boss du Tattoo d’Edimbourg.

Fondé en 1934 sur une idée du président de l’époque, Franklin Delano Roosevelt, le prestigieux ensemble militaire est très demandé aux Etats-Unis et ne se déplace que rarement à l’étranger.

Une première en Europe

La présence des 75 musiciens dans la Broye serait même une première européenne. Rien que ça! «Réaliser un tel coup n’aurait sans doute pas été possible sans l’aide de l’ambassade des Etats-Unis à Berne. Il découle aussi d’un long processus au cours duquel notre demande est remontée dans les différents étages du Pentagone», affirme Michel Doleires. Du coup, l’organisation avenchoise avait pris un petit risque en annonçant en début d’année la venue du Commandant’s Own. «La confirmation n’est tombée qu’en juillet», sourit Michel Doleires.

Pour offrir un show tout de précision, de virtuosité et de dextérité, «calibré à la seconde et au millimètre près», les 75 musiciens basés à Washington ne se déplacent pas les mains vides. Leur barda pèse 5,5 tonnes et occupe 33 mètres carrés. A Avenches, ces maîtres du genre se partageront le sable de l’arène avec d’autres formations dont la réputation n’est plus à faire. En premier lieu, le Royal Danish Navy Band, l’Original Tiroler Kaiserjägermusik (invité d’honneur) ou encore les cornemuses anglaises, nord-irlandaises et suisses des Massed Pipes & Drums.

«Se retrouver au cœur des arènes colle à chaque fois des frissons»

Parmi les 500 musiciens venus de sept pays et de deux continents, un certain nombre de Suisses. Ceux du Swiss Army Central Band présentent deux spectacles, le leur et un autre pour accompagner le quadrille des 27 demi-sangs du Centre de compétences des animaux de l’armée suisse. Programmateur et futur directeur du festival, Ludovic Frochaux en a fait partie: «Tambours comme souffleurs, nous sommes tous miliciens et travaillons d’arrache-pied pour proposer un spectacle de qualité professionnelle. Malgré nos nombreuses expériences et la solide réputation dont nous jouissons à l’étranger, se retrouver au cœur des arènes colle à chaque fois des frissons.»

La présence d’artistes internationaux et suisses n’empêche pas la manifestation de jouer aussi la carte locale, trop souvent absente des grands événements avenchois au goût des politiciens du cru. La Lyre d’Avenches est une nouvelle fois responsable du catering de l’événement, alors que la Jeunesse et le chœur mixte participeront à son animation. Et pour remercier tout ce petit monde sans qui le Tattoo ne pourrait vivre, les bénévoles sont invités à la soirée fondue du Carnaval d’Avenches, quatrième société à profiter de ce festival dont le budget se monte à 1,3 million de francs, dont 8% pour le cachet du Commandant’s Own. (24 heures)