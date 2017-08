Le Tirage a sacré ses rois

Parmi les 558 tireurs qui se sont défiés à l'ancienne sur les stalles du stand de tir du Vernex, la couronne or de roi du Tirage 2017 a récompensé Thierry Moser, dimanche matin à Payerne. Déjà sacré en 2002, le lauréat s'est imposé avec le brillant résultat de 96 points sur un maximum de 100. Au total, 38 couronnes ont récompensés les tireurs ayant réalisé au moins 85 points.

Au coup centré, c'est Pascal Givel qui a réalisé la plus belle mouche (200 degrés) et coiffé la couronne de roi d'argent. La plus grande abbaye du canton de Vaud a également distribué 22 fanions et six channes à ses plus fines gâchettes. Quant à la couronne de bronze dévolue au roi des jeunes, elle a récompensé Eliott Ney, auteur de 76 points.

Au cours des officialités du dimanche, c'est Raoul Forster, ancien municipal payernois désormais installé à Estavayer-le-Lac, qui a porté le toast à la patrie. Fête foraine et fête de jeunesse avec levées des danses marquent aussi traditionnellement les festivités qui se termineront lundi. (24 heures)