Le bilinguisme de l'atelier village fait grincer des dents

«Le français est la seule langue officielle de la commune et nous la défendons à chaque fois que c’est possible, par exemple en demandant une version française quand on reçoit un courrier en allemand. Mais pour ce projet, dont le but était de faire connaissance et d’entendre la voix de tout le monde, il fallait intégrer du mieux possible l’ensemble de la population et des propriétaires.» Telle a été la réponse de Sabrina Giannini Heim, jeudi en fin de séance du Conseil communal de Faoug. La municipale répondait à un conseiller qui déplorait que le récent «Atelier village» organisé par la commune ne l’ait pas été uniquement en français.

Dans l’optique de la prochaine révision du plan général d’affectation, la Municipalité a organisé un atelier participatif, le 16 mars dernier, avec les urbanistes de l’association EspaceSuisse. L’élue revenait jeudi sur les différents thèmes abordés. Pour l’instant, la synthèse des débats n’est pas encore parvenue à l’Exécutif, qui qualifie pourtant déjà l’exercice de réussite. Un bilan corroboré par plusieurs citoyens, dont l’un a remercié la Municipalité pour l’organisation en deux langues. Cet avis n’était pas partagé par un collègue. «Faoug est un village francophone et il est dommage qu’on ait péjoré les Romands lors du débat final. Les Alémaniques qui viennent s’installer ici peuvent s’adapter!» a-t-il tonné.

Depuis longtemps, ce village de 900 âmes a la singularité de devenir toujours plus alémanique. Aux confins du canton, tout près du Röstigraben, Faoug se situe à 76 km de la place du Château, à Lausanne, mais à peine à 34 km du Palais fédéral, à Berne. Au début des années 80, le village d’Henri Druey, premier conseiller fédéral vaudois, atteignait même presque le bilinguisme, avec 159 germanophones pour 216 francophones. Ayant vu apparaître des «Neu­strasse» ou «Hauptstrasse» dans le bottin de téléphone, le Conseil d’État avait alors demandé le retour au français, notamment des noms de lieux officiels. Car contrairement au voisin fribourgeois, le canton ne reconnaît qu’une seule langue officielle, le français.

Force est toutefois de reconnaître que les Alémaniques participent volontiers à la vie villageoise. Ainsi, lorsque le Conseil a abordé les divers, une conseillère a rebondi sur le courroux de son collègue pour faire remarquer que la boîte à livres récemment aménagée dans l’ancienne cabine téléphonique connaît un succès remarquable, avec davantage de livres en allemand qu’en français à la clé. Dans un trait d’humour, Patrick Thévoz, président du Conseil communal, a alors proposé de déposer une partie de ces ouvrages allemands à la plage, où une installation de livre échange est déjà aménagée, pour l’été. Il se dit qu’au bord du lac l’allemand est nettement majoritaire à la belle saison… (24 heures)